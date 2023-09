Compensação para Minas

(foto: Roque de Sá/Agência Senado )

A conta sempre chega. A farra do corte da alíquota de ICMS incidente sobre combustíveis, vigente de junho a dezembro de 2022, com fim eleitoreiro, vai custar à União a compensação de R$ 27 bilhões a estados e Distrito Federal.A Minas cabe a fatia de R$ 3,3 bilhões. Destes, R$ 2,7 bilhões já foram compensados em razão de liminares concedidas no Supremo Tribunal Federal (STF).Ainda há a receber da União R$ 664 milhões entre 2023 a 2025. O projeto do Executivo, resultado de um acordo entre a União e os estados, foi aprovado na Câmara. Agora segue ao Senado.