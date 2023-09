Aloísio Vasconcelos (foto: Linkedin/Reprodução)

Também convidado a participar da audiência pública que discute as privatizações das concessionárias Cemig e Copasa, Aloísio Vasconcelos, ex-presidente da Eletrobras e Furnas e ex-diretor da Cemig, defendeu os serviços prestados pelas concessionárias, e afirmou que, no caso da Cemig, a companhia entrega R$ 2 milhões por dia de lucro ao governo de Minas.Segundo ele, a privatização leva a um aumento do custo da energia para o consumidor. Ele exemplificou com o caso do Amapá, que teve o serviço de distribuição de energia privatizado em 2021, com a venda da CEA (Companhia de Energia do Amapá) para a Equatorial Energia.