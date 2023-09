Consulado Britânico

Lucas Brown (foto: Reprodução/Redes sociais)

Lucas Brown, cônsul britânico em Belo Horizonte, encerra seu trabalho de representação do Reino Unido no estado anotando aquelas que considera as suas principais conquistas.“Minas foi o primeiro estado da América Latina e Caribe a aderir à campanha mundial Race to Zero, que prevê reduzir e neutralizar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em todo o mundo até o ano de 2050”, afirma.Além disso, o governo britânico, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, investiu na implementação do primeiro centro de monitoramento de barragem de rejeitos do mundo, que funciona no Centro Integrado de Gestão Ambiental. Para substituir Lucas Brown, a Embaixada Britânica abriu, recrutamento amplo.