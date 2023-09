Violência obstétrica e racismo

Audiência pública "Encontros com a Procuradoria da Mulher" foi realizada na Assembleia Legislativa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As mulheres negras têm 50% mais chance do que as brancas de não receber anestésico em trabalho de parto na rede pública de saúde.A estatística foi apresentada por Marolinta Dutra, presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADPMG), durante a audiência pública “Encontros com a Procuradoria da Mulher”, realizada na Assembleia Legislativa.