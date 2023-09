Gol contra

Tribunal de Justiça de São Paulo (foto: Antonio Carreta/TJSP)

Sem que algumas entidades de classe e o Tribunal de Justiça de São Paulo conseguisse, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o adiamento do julgamento da proposta que estabelece paridade de gênero nas promoções de juízes e juízas para os tribunais de segunda instância, o pedido de vistas coube ao conselheiro Richard Pae Kim, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo.Sete magistradas mineiras se juntaram à ampla mobilização nacional das magistradas, que lotou o plenário do CNJ. Em números, entre os 2.239 desembargadores no país, apenas 573 (25,6%) são mulheres.