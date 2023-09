Uma chance para repatriar recursos no exterior

Nos próximos 120 dias, pessoas com bens e valores no exterior, não declarados em tempo hábil, poderão aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária.É a terceira vez que o prazo foi reaberto.A condição para a adesão é de que os recursos sejam de origem lícita.Desde 2021, já foram repatriados R$ 175 bilhões. O projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).