Quase quatro décadas depois, o lobby está a um passo da regulamentação

De tão desgastada pela associação com o tráfico de influência e de escândalos de corrupção, a atividade de “lobby” foi rebatizada. Agora, chama-se atividade de RIG (relações institucionais e governamentais). Em que pese se possa constatar o óbvio – há lobistas e lobistas –, aqui me refiro aos especialistas em áreas de conhecimento, em condições de argumentar em defesa dos interesses dos segmentos que representam. Nos parlamentos, ouvi-los, assim como àqueles que nutrem interesses divergentes nas mesmas matérias, orienta na elaboração de leis. Constatar isso não significa, contudo, ignorar que no jogo de interesses, prevalecem os mais fortes. Frequentemente são estes os interesses econômicos, mas, nas democracias, a sociedade organizada tem peso. Difícil é mobilizá-la.





Dito isso, se é parte do jogo que os grupos de interesse – nos quais se incluem grupos de advocacy – se façam ouvir pelos legislativos e executivos, melhor que a atividade esteja regulamentada. Só assim haverá transparência da agenda completa de lobistas: os interesses que representam, a sua abordagem, a quem tentam convencer e o que defendem.





Referência nos estudos sobre o lobby no Brasil, o cientista político Manoel Leonardo Santos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, considera haver amadurecimento no debate em torno da regulamentação do lobby no Brasil, 39 anos depois de ter tramitado o primeiro projeto de lei sobre o tema – o (PL 25/1984). “O assunto ganhou contornos mais equilibrados e menos restritos à perspectiva de regulamentação do modelo norte-americano”, afirma Manoel Leonardo. Se há hoje no parlamento, convergência quanto à necessidade de regulamentar a atividade, a polêmica é sobre como fazê-lo.





Manoel Leonardo assinala que um dos fatores fundamentais para o impulso da matéria foi a regulamentação do lobby no Chile, em 2004. O debate também ganhou nova visibilidade com o interesse brasileiro de adesão à OCDE, o que também colocou a experiência europeia no centro das discussões. Entre idas e vindas, na avaliação de Manoel Leonardo, a proposta de regulamentação que hoje tramita no Congresso tem um certo tom autoral, expressando a realidade institucional brasileira.





Em 2022, o debate em torno da regulamentação do lobby avançou de forma inédita. Ao Projeto de Lei 1202/2007, do deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), que alcançara maior consenso, foi apensado o Projeto de Lei 4.391/2021, enviado pelo Executivo, de olho na OCDE, após debates e audiências com novos atores. O deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos) foi o relator do substitutivo de Zarattini, aprovado na Câmara dos Deputados. A matéria está agora no Senado, sob a relatoria do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Desta vez, o lobby será regulamentado no Brasil.





Conversa de mineiro

Ao se encontrar casualmente, nesta segunda, na hora do almoço, com o secretário municipal de Governo, Castellar Guimarães Neto (PP), o senador Carlos Vianna (Podemos), que pretende concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte, soltou essa: “Vai virar senador, hein?”





Só que não

No governo Fuad Noman (PSD) desde agosto, a convite do próprio prefeito e também, com apoio de Marcelo Aro (PP), secretário de estado da Casa Civil, Castellar Guimarães é o primeiro suplente de Carlos Viana. Conhecido pela lealdade e por honrar compromissos, interlocutores de Castellar garantem: ele é 100% Fuad. Não ficaria contra o prefeito em 2024 nem se o pássaro estivesse na mão.





Cristão novo

O deputado estadual Noraldino Júnior, mais novo socialista de Minas, é o autor do Projeto de Lei 1185/2023, que altera os limites da área do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, localizado entre as cidades de Moeda e Itabirito. Ambientalistas fazem circular na internet campanha de mobilização contrária à aprovação da matéria.





Apressado come cru

Em abril de 2024, serão as eleições para a presidência do TJMG. Dois grupos e muitos pêndulos, é o perfil de disputa que se repetirá. Embora as sondagens tenham se iniciado no dia seguinte à eleição em abril de 2022, do atual presidente, José Arthur Filho, as candidaturas só vão começar a aparecer depois das férias de janeiro. “É muito defeito que aparece em candidato que precipita”, afirma um desembargador experiente.





Serra do Curral

A deputada federal Duda Salabert (PDT) obteve do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) o compromisso de colocar em regime de urgência a votação de projeto de lei que tornará a Serra do Curral (foto) monumento natural. Do deputado federal Reginaldo Lopes (PT), o Projeto de Lei 1125/2022 propunha, originariamente, a criação do Parque Nacional Serra do Curral. Relatado por Duda, foi alterado para Monumento Natural Serra do Curral.





Em família

Com 500 votos, Mirna Gonçalves Niversino foi a quinta candidata eleita ao Conselho Tutelar da Regional Norte. Mirna é irmã da vereadora Loíde Gonçalves (Pode), que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) - Conselhos Tutelares. Instalada em julho, essa CPI se anunciou com o propósito de apurar indícios de “aparelhamento político” nos conselhos. Loíde Gonçalves não é a única vereadora a ter irmã eleita nos conselhos. Também Marcia Crispim, irmã do vereador Marcos Crispim (Pode), teve 729 votos e foi a terceira mais votada na Regional Leste.





Incômodo

A deputada Bella Gonçalves (PSOL), que foi alvo de ameaças de morte, está incomodada com a falta de empatia de colegas parlamentares. Após a Operação Di@ana, conduzida pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, ainda não houve pronunciamentos de deputados em plenário em solidariedade à violência sofrida por ela e as deputadas Beatriz Cerqueira (PT) e Lohanna (PV). (Ana Mendonça)