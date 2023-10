Muro petista

Na guerra aberta entre o grupo político do secretário de estado da Casa Civil Marcelo Aro (PP) e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, o PT não deve tomar partido, diz Rogério Correia.“São dois grupos poderosos. Não se consegue vislumbrar o que está por detrás desta briga”, afirma.“Daí a importância de minha candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte”, diz ele.Sem nomes próprios em São Paulo e no Rio de Janeiro, a executiva nacional do PT fechou questão em encabeçar chapa na capital mineira.Leia também na coluna da Bertha de hoje: