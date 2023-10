Noraldino, Duda e o meio ambiente

Serra do Curral, vista da Praça do Papa, em BH

Serra do Curral

Do deputado federal Reginaldo Lopes (PT), o Projeto de Lei 1125/2022 propunha, originariamente, a criação do Parque Nacional Serra do Curral.



Já a deputada federal Duda Salabert (PDT) obteve do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) o compromisso de colocar em regime de urgência a votação de projeto de lei que tornará a Serra do Curral (foto) monumento natural.

O deputado estadual Noraldino Júnior, mais novo socialista de Minas, é o autor do Projeto de Lei 1185/2023, que altera os limites da área do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, localizado entre as cidades de Moeda e Itabirito.Ambientalistas fazem circular na internet campanha de mobilização contrária à aprovação da matéria.