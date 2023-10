Bella incomodada

A deputada Bella Gonçalves (PSOL), que foi alvo de ameaças de morte, está incomodada com a falta de empatia de colegas parlamentares.Após a Operação Di@ana, conduzida pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, ainda não houve pronunciamentos de deputados em plenário em solidariedade à violência sofrida por ela e as deputadas Beatriz Cerqueira (PT) e Lohanna (PV).