Já é Black Friday. Uma operadora de turismo acaba de colocar no ar uma das suas principais condições especiais para quem deseja viajar para o exterior: 2º passageiro grátis para a Europa, Ásia, África e Oriente Médio. Os circuitos que fazem parte da promoção são os da “Série Conquistas”, produto exclusivo da CVC que conta com mais de 100 opções de roteiros, passando por países como Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Grécia, Holanda, África do Sul, Emirados Árabes, Egito, Tailândia, Marrocos, Turquia, Japão e muitos outros, com opções de roteiros que também combinam mais de um país na mesma viagem.

Os circuitos incluem toda a parte terrestre, sendo, hospedagem em hotéis bem localizados, passeios pelos principais pontos turísticos e guia falando português durante toda a viagem. São mais de dois mil lugares disponíveis nessa promoção. Um exemplo é o roteiro de Portugal, nas cidades de Porto, Guimarães, Braga, Aveiro, Alcobaça, Lisboa, Fátima e Óbidos, que sai por a partir de EUR 1.115 ( valor de hoje seria R$ 7.091,40) para duas pessoas, saindo em Março/25.

Visite a Tailândia

Baía de Phang Nga, Tailândia: Conhecida por suas impressionantes falésias e águas esmeralda, é um destino popular para passeios de barco e exploração de cavernas. Diego Delso/wikimédia Commons

Dados de busca da CVC mostram que, apesar da desvalorização do real frente ao dólar e o euro, os brasileiros não deixam o sonho da viagem para o exterior de lado, buscando alternativas para fazer com que ela caiba no orçamento familiar. Além disso, destinos como África do Sul, Egito, Marrocos, Turquia e Tailândia possuem a moeda desvalorizada frente ao real, o que gera ainda mais alívio ao bolso do consumidor.

Para deixar a viagem ainda mais completa, a campanha da CVC também tem ofertas nos voos para a Europa, África, Emirados Árabes e Ásia em parceria com a melhores companhia aéreas. Passagem aérea de ida e volta para LISBOA, sai por a partir de R$ 5 mil. Já para Madri, uma passagem de ida e volta sai por R$ 4.6 mil .

Torre de Belém - Em 11/1/1907, há 115 anos, a Torre de Belém (Lisboa) foi classificada como Monumento Nacional de Portugal. Mais um título para a bela fortificação, à margem do Rio Tejo, construída para proteção do território entre 1514 e 1520. Na época, os gajos começavam a explorar o Brasil recém-descoberto por Pedro Álvares Cabral. Julius Silver - pixabay

