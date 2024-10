Os cruzeiros temáticos, conduzidos por artistas da música e do universo pop, estarão de volta na temporada 2024/2025 com a proposta de oferecer baladas eletrizantes com um variado cardápio musical. Em alto-mar, artistas do sertanejo, da música eletrônica, do pagode, do axé e do samba estarão bem pertinho de seus fãs a bordo do MSC Seaview .

Segundo Paulo Papoy, CEO da Krooze, plataforma de venda de cruzeiros, o crescimento demonstra o potencial de viajantes para usufruir desse tipo de produto. “O cruzeiro temático representa uma oportunidade de ver o artista favorito em uma superprodução aliada a todo serviço e estrutura de excelência de um cruzeiro marítimo”.

Grandes nomes como Zezé Di Camargo, Zeca Pagodinho e Belo prometem shows incríveis a bordo, além de uma festa de Réveillon inesquecível em Copacabana e o 89 Rock Boat, totalmente dedicado aos fãs de rock’n’roll. O cruzeiro temático Vumbora pro Mar, com o cantor Bell Marques como anfitrião, foi o primeiro da temporada a ter todas as cabines esgotadas. Confira os destaques:

Navio do Zezé

Além de Zezé Di Camargo, o evento traz grandes estrelas da música como Wanessa Camargo, Paula Fernandes e Bruno & Marrone. Serão 72 horas de shows que acontecerão de 16 a 18 de novembro de 2024.



Navio Cabaré

O Navio Cabaré é famoso por reunir grandes nomes da música sertaneja, como Leonardo, César Menotti e Fabiano e Simone Mendes, e oferecer experiências exclusivas a bordo. O cruzeiro tem atraído um público fiel em busca de um evento com entretenimento personalizado. O Navio Cabaré acontece de 26 a 29 de novembro de 2024.

Navio do Zeca

Você tem um encontro marcado com o cantor Zeca Pagodinho e convidados de 06 a 09 de dezembro Navio do Zeca/Divulgação

Seguindo a tendência dos cruzeiros temáticos, o Navio do Zeca Pagodinho está em reta final de suas vendas e promete uma imersão no samba e pagode, com shows de Vanessa da Mata, Diogo Nogueira e Jorge Aragão, além do próprio Zeca. O Navio do Zeca acontece de 6 a 9 de dezembro de 2024.

Belo em Alto-Mar

O cruzeiro Belo em Alto-Mar tem conquistado o público. Dedicado aos fãs do cantor Belo, o cruzeiro traz apresentações especiais, como grandes nomes importantes da música, como Ludmilla, Thiaguinho e Ferrugem. O Belo em Alto-Mar acontece de 9 a 12 de dezembro de 2024.



89 Rock Boat

Projetado para os fãs de rock, o 89 Rock Boat oferece uma programação musical intensa, repleta de rock’n’roll, com shows de bandas consagradas, como Jota Quest, Titãs, Capital Inicial, Nando Reis, Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá, e atividades exclusivas para os hóspedes. O 89 Rock Boat acontece de 15 a 18 de dezembro de 2024.



Réveillon em Alto-Mar

Premiado como um dos melhores cruzeiros temáticos no Krooze Awards 2024, a festa de Ano Novo em alto-mar tem atraído um público diverso, em busca de unir lazer, entretenimento e uma celebração exclusiva. Entre os artistas convidados estarão Alok, Luan Santana e Wesley Safadão. O cruzeiro no navio MSC Seaview acontecerá entre os dias 29 de dezembro a 2 de janeiro.

Navio Roupa Nova

Chegou a hora de curtir a segunda edição do Navio Roupa Nova. A banda trará toda a energia dos seus clássicos para o MSC Seaview. De 02 a 05 de janeiro de 2025, o navio com estrutura tecnológica de ponta e capacidade para 5.000 passageiros vai levar o Roupa Nova, seus convidados e sua legião de fãs para navegar os mares, unindo paisagens paradisíacas e músicas que marcaram a nossa história. Serão 3 dias de festas com os anfitriões e seus convidados como Jota Quest, Cláudia Leitte, Guilherme Arantes, Paula Toller e Fábio Jr. e muito mais.

Ana Castela – Férias com a boiadeira em Alto-Mar



A experiência ocorrerá de 9 a 12 de janeiro de 2025 e incluirá diversas atrações, shows e atividades espalhadas por todo o transatlântico que acontecerá dentro do navio MSC Seaview. Além da Ana Castela, a boiadeira terá os seguintes convidados: Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, Luan Pereira, João Gomes e Eduardo Costa.

Navio do Gigante, do Léo Santana



Léo Santana realizará a primeira edição do “Navio do Gigante” entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2025, a bordo do MSC Seaview – o Gigante dos Mares. No cruzeiro, Santana apresentará os três principais projetos da sua carreira: Baile da Santinha, Léo e Elas e PaGGodina. Entre os convidados especiais já anunciados são Wesley Safadão, Thiaguinho, Mari Fernandez e Dennis.