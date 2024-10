Com promoções em alta, roteiros incríveis, navios de alto luxo e festas disputadas, a temporada de cruzeiros marítimos no Brasil 2024/2025, que se inicia em novembro e vai até abril do ano que vem. Ela vai propor um novo descobrimento da costa brasileira, que vai ter o MSC Seaview como a primeira embarcação a navegar em águas brasileiras.





A temporada de cruzeiros 2024/2025, exclusiva para embarques/desembarques nos portos do Brasil, será dominada por duas companhias marítimas: a italiana Costa Cruzeiros, com três navios (Costa Pacifica, Costa Diadema e Costa Favolosa), e a MSC Cruzeiros, com quatro navios (MSC Seaview, MSC Splendida, MSC Orchestra, MSC Grandiosa e MSC Armonia). Cada navio terá um porto fixo de embarque na costa brasileira, como Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí e Paranaguá.

Além disso, outras companhias e navios com embarques fora do Brasil estarão de passagem pelo país, seja em seus roteiros de volta ao mundo ou para alcançar destinos como Ushuaia ou Antártica, igualmente atrativos durante o verão do hemisfério sul.



As embarcações vão oferecer uma variedade de roteiros, incluindo viagens de curta duração, de 3 a 5 noites, e viagens de longa duração, de 7 a 10 noites. Os destinos incluem cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Salvador, Ilhabela e Búzios, e cidades internacionais, como Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai.

Expectativa do setor

O grande destaque da temporada serão os mais de 100 roteiros de “minicruzeiros” ou viagens marítimas mais compactas e, também, mais econômicas que acontecerão ao longo de toda a temporada, no Brasil. Esse tipo de viagem também lidera a preferência dos consumidores, segundo levantamento da CVC. Outra tendência para essa temporada é o forte aumento da oferta de cruzeiros temáticos, com shows de grandes artistas e eventos específicos, atraindo um público mais segmentado que busca as atrações a bordo do MSC Seaview, navio que será exclusivo para este tipo de cruzeiro.

Segundo Orlando Palhares, Gerente de Cruzeiros da CVC, a preferência pelos minicruzeiros está alinhada com a disponibilidade de tempo e dinheiro dos brasileiros. “As famílias têm escolhido suas viagens de acordo com o orçamento e, somado a isso, os minicruzeiros servem como um menu-degustação para o novo cruzeirista, que normalmente volta para fazer os roteiros de 7 ou mais dias” explica Palhares.

Queridinha dos brasileiros

Costa Cruzeiros terá a frota de três navios com roteiros para o Nordeste do Brasil, Argentina e Uruguai Carlos Altman/EM

Dos navios desta temporada brasileira, a Costa Cruzeiros é a armadora mais antiga a navegar pelos mares da América do Sul. Desde 1948 ela já navega pela costa brasileira. Também é pioneira no mundo em cruzeiros temáticos combinando atividades físicas e shows exclusivos como: cruzeiro Fitness, Sênior, Bem-Estar e o Dançando a Bordo.

Ao embarcar nos navios da Costa, o turistas será cativado pelas maravilhas do litoral brasileiro. Com itinerários de 7 noites repletos de sol, mar e aventura, este é o cruzeiro dos seus sonhos! Cada parada é um convite para explorar praias de tirar o fôlego, paisagens extraordinárias e culturas fascinantes. Uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis enquanto navega pelas águas tropicais a bordo dos resorts flutuantes.



Costa Diadema

Amado pelos brasileiros, o navio Costa Diadema está de volta para sua terceira temporada na América do Sul. Prepare-se para cruzeiros regulares de 7 noites que incluem destinos deslumbrantes como Buenos Aires e Montevidéu, com embarques em Santos e Itajaí. A bela decoração do navio surpreende, com muitos murais de mosaicos e obras de arte adornando as paredes e tetos - os detalhes chamam a atenção em todos os lugares. Uma viagem a bordo realmente convida a celebrar a dolce vita no estilo italiano: você encontrará uma pizzaria, gelateria, bar de espumantes Ferrari e uma ótima seleção de vinhos italianos nos restaurantes.

Costa Pacifica

Hóspedes em Santos e no Rio de Janeiro vão poder embarcar no Costa Pacifica para cruzeiros de 7 noites ao longo do litoral brasileiro. O itinerário inclui paradas em Ilhabela, Porto Belo, Balneário Camboriú e Angra dos Reis. Além disso, o Costa Pacifica oferece minicruzeiros de 3, 4 e 5 noites, com embarques em Santos e paradas em lugares paradisíacos como Búzios.A música é o fio condutor a bordo: desfrute de um musical à noite ou de um espectáculo emocionante no teatro, mergulhe nos escorregadores nas piscinas e depois relaxe com um aperitivo ao pôr do sol, sempre com vista para o mar.

Costa Favolosa

O navio retorna à América do Sul para roteiros de 8 noites com embarques nas capitais argentina e uruguaia quanto no Rio de Janeiro. Além da estrutura luxuosa do Costa Favolosa, belíssimas paisagens e praias paradisíacas estarão no seu roteiro. O sunset lounge Bar e restaurantes de alta gastronomia internacional estão no menu de atividades que você precisa experimentar. Divirta-se com espetáculos de teatro ou aproveite a oportunidade para conhecer o Cassino.

Resorts flutuantes

Lançado em 2018, o MSC Seaview retorna nesta temporada ao Brasil Gladyston Rodrigues/EM



A temporada de cruzeiros 2024/2025 na América do Sul terá início em breve, no dia 08 de novembro deste ano, com o ultramoderno MSC Seaview, que será o primeiro navio a chegar ao país. Os hóspedes podem escolher entre as mais de 120 opções de viagens para o Nordeste, Sudeste e Sul do país, além de itinerários para a Argentina e Uruguai partindo de seis portos brasileiros: Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí e Paranaguá.

Com uma frota moderna e luxuosa, a MSC proporciona aos seus hóspedes conforto, entretenimento e gastronomia de alta qualidade. Com destinos variados, como Caribe, Mediterrâneo e América do Sul, os cruzeiros da MSC são uma opção perfeita para quem busca diversão, relaxamento e descobertas. Além disso, a MSC Cruzeiros se preocupa com a sustentabilidade e adota medidas para preservar o meio ambiente marinho.

MSC Grandiosa

O maior e mais moderno navio a navegar no Brasil, o MSC Grandiosa retorna à América do Sul para a temporada 24/25 com itinerários exclusivos para o Nordeste. Com 19 andares vai proporcionar férias inesquecíveis para o público brasileiro, oferecendo um rico e exclusivo itinerário de Santos rumo aos encantos e praias tropicais, em cruzeiros de 7 noites, com muito entretenimento para toda família.



MSC Splendida

Com roteiros de 7 noites, saindo de Santos, rumo a Buenos Aires, Punta del Este, Balneário Camboriú e Itajaí, onde também será possível embarcar, o MSC Splendida oferece generosos espaços ao ar livre e instalações de última geração, incluindo uma oferta gastronômica variada, com 7 restaurantes de culinária internacional e 18 bares e lounges.

MSC Seaview

A passarela de vidro na popa do Seaview é uma das sensações do transatlântico Gladyston Rodrigues/EM

Famoso por sua promenade externa de 360° e sua popa inspirada nos condomínios de Miami, o MSC Seaview partirá de Santos e fará cruzeiros de 3 e 4 noites, com visitas alternadas a Búzios, Ilha Grande, Balneário Camboriú e Porto Belo, além de duas opções com 7 noites: Salvador, Ilhéus e Rio de Janeiro; ou Balneário Camboriú, Montevidéu e Buenos Aires. O navio possui um design que privilegia a vista do mar e a luz solar, com amplas áreas ao ar livre, e seu imponente atrium se estende por quatro andares. suas laterais possuem duas passarelas com piso de vidro, além da Ponte dos Suspiros – uma passarela com piso de vidro a 40 metros de altura, oferecendo aos hóspedes vistas espetaculares do oceano.

MSC Orchestra



Saindo do Rio de Janeiro, o MSC Orchestra fará roteiros de 3 a 5 noites visitando alternadamente Ilhabela, Ilha Grande, Búzios, Ilhéus e Salvador; de 6 e 7 noites para Salvador, Ilhéus, Búzios e Ilha Grande, e um roteiro de 8 noites para Buenos Aires, Punta Del Este e Montevidéu. O refinado navio combina o design italiano com muito conforto e elegância. Aos seus hóspedes, oferece uma área de lazer e entretenimento com três piscinas e quatro jacuzzis, minigolfe, quadra poliesportiva, cinco restaurantes e 12 bares, um teatro, discoteca entre outras atrações.

MSC Armonia

Por sua vez, o MSC Armonia oferecerá embarques em Itajaí, realizando cruzeiros de 7 noites para Punta Del Este, Buenos Aires e Paranaguá, onde também será possível embarcar; e com embarques em Santos, com roteiros de 3 a 5 noites e escalas alternadas em Ilhabela, Búzios, Ilha Grande e Rio de Janeiro, além de um itinerário de 7 noites para Balneário Camboriú, Punta Del Este e Buenos Aires.