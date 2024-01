Chegou o verão! Navegar no MSC Grandiosa é desfrutar de um pacote de benefícios – maior navio de cruzeiro da história a navegar por águas brasileiras –, é experimentar uma variedade de atividades. A viagem dos sonhos inclui shows a bordo, prática esportivas, compras em grifes internacionais, lazer em cassinos, toboáguas, piscinas, boates e, o melhor, degustar o melhor da gastronomia internacional o dia todo. Passeio ideal para famílias, casais, amigos e, principalmente, para quem não gosta de muito planejamento e quer apenas aproveitar as férias, com muito glamour.

Ao entrar no navio, o hóspede se depara com o Infinity Atrium, ponto de encontro e entretenimento Ivan Sarfatti/MSC



Ao longo da temporada no Brasil, que vai até abril de 2024, o gigante dos mares oferece itinerários de 3 a 7 noites, com embarques em Santos, Maceió e Salvador e escalas alternadas em locais icônicos como Búzios, Ilha Grande, Ilhabela e Rio de Janeiro. Com capacidade para 6.300 hóspedes, 2.421 cabines, e um peso imponente de 181.541 toneladas, o moderno MSC Grandiosa promete elevar a experiência de viagem a novos patamares.



É curioso estar em um cruzeiro no Brasil, porque lá dentro passa a impressão de estarmos no exterior, afinal, os preços são em dólar e os tripulantes são de todos os cantos do mundo. A diferença de idiomas não passa de um pequeno detalhe, de alguma forma os funcionários vão te ajudar a desvendar o grande navio. Para aproveitar ainda mais as experiências, você encontra totens pelos corredores com mapas e informações das inúmeras programações diárias.

Comes, Bebes e muito mais

Com belas imagens projetadas no teto de led, a Galleria Grandiosa é o centro social do navio surpreende MSC/Divulgação



No coração do navio, destaca-se a Galleria Grandiosa, com teto de LED, o centro social do navio surpreende com belas imagens que mudam de hora em hora, como a vista do Rio de Janeiro, a bandeira do Brasil, além das obras de artistas renomeados com Michelangelo. Esta área apresenta restaurantes, bares, lounges e lojas de marcas internacionais.



Para os amantes da culinária, o Grandiosa traz 10 restaurantes incluindo cinco de especialidades e é claro o grande buffet nomeado “Market Place” oferecendo uma infinidade de opções livres em todas refeições, como: croissant e ovos mexidos no café da manhã, frutos do mar no almoço, pizza no lanche e variações de massa o jantar.

La Loggia, um dos 10 restaurantes que os hóspedes poderão usufruir na experiência a bordo MSC/Divulgação



Entre os restaurantes de especialidades (que não estão inclusos no pacote inicial) o destaque vai para o Kaito Teppanyaki, de culinária asiática, além dos sete pequenos pratos servidos a experiência proporcionada é o que mais chama atenção, os pratos são feitos na sua frente em uma grande chapa, é um verdadeiro espetáculo com brincadeiras e interações do chefe. Mas no Grandiosa você também pode matar vontade de comida mexicana, francesa e até de sorvetes com sabores inovadores.



Para quem curte bebidas alcoólicas é recomendável fechar o pacote de bebidas. Com 21 bares e lounges espalhados pelas piscinas, recepção e galeria, que incluem uma grande cartela com cervejas, drinks e vinhos, o Grandiosa agrada todos os paladares.

Diversão para todas as idades

Toboáguas garante divertimento aos hóspedes de todas as idades MSC/Divulgação



O lazer no navio é para todos os públicos. Durante o dia os hóspedes podem aproveitar cinco piscinas, nove disputadas de hidromassagem e um parque aquático gigante.



Além das aventuras aquáticas, o MSC Grandiosa oferece, para os entusiastas de jogos, um grande espaço de games, com experiência de realidade virtual, boliche, cinema XD e uma área de jogos arcade.



Todas as noites, o Carousel Lounge e o Teatro La Comédie, apresentam espetáculos exclusivos da MSC Productions at Sea, proporcionando uma experiência de entretenimento multissensorial, como teatro com shows ao estilo Broadway, Stand up comedy e muito mais.



Se você gosta de malhar, não precisa deixar a paixão de lado nem mesmo em alto-mar. A Technogym é uma academia luxuosa, com aparelhos super tecnológicos e está disponível para todos que desejam treinar com vista do oceano.



Para os amantes das noitadas, opções não faltam! O enorme cassino fica aberto madrugada adentro, com jogos de máquinas, mesas de poker e blackjack. Os bares e espaços comuns viram discotecas com DJ, música ao vivo e até karaokê. Você também pode se surpreender com festas temáticas nas piscinas ou na quadra de basquete.

Façam suas apostas: somente durante a navegação o cassino do navio é aberto aos hóspedes MSC/Divulgação



Os pais podem ficar tranquilos durante a embarcação, porque os pequenos viajantes de diferentes idades também se divertem em espaços feitos para eles, com monitores prontos para muitas brincadeiras o Baby Club, Mini Club e Júnior Club oferecendo atividades e brinquedos adequados para diferentes faixas etárias. Os adolescentes têm à disposição o Young Club e o Teen Club, garantindo diversão para todas as idades. Os espaços foram elaborados em parceria com marcas renomadas como Chicco® e LEGO®.



É difícil ter tempo para aproveitar tudo, porque além das inúmeras experiências você tem os passeios pelas cidades durante a sua rota, podendo optar por turistar durante o dia por conta própria, ou por seguir as dicas que a MSC disponibiliza para cada destino.



Luxo a bordo

Com vista privilegiada das varandas, quem se hospeda no MSC Aurea Spa conta com cabines espaçosas MSC/Divulgação

Se você quer trazer um pouco mais de relaxamento e luxo para a sua viagem uma boa programação é ir ao MSC Aurea Spa, além de diferentes tipos de massagens, você encontra um espaço de área termal, com hidromassagem, chuveiros massageadores, diversos tipos de sauna, incluindo uma “sauna fria”, com temperatura que chega até -5C°.



Para uma experiência ainda mais confortável e exclusiva, o MSC Grandiosa apresenta o MSC Yacht Club, onde os hóspedes desfrutam de uma área exclusiva do navio, além de regalias como serviço de mordomo, embarque e desembarque prioritários, pacote all-inclusive de bebidas, pacote de internet, restaurante, bares e área de piscina dedicados, entre outros privilégios.



Quanto custa essa aventura?



O preço da sua viagem vai depender de qual cabine você escolher e se você vai fechar pacotes à parte. O Grandiosa saindo de Santos, sai a partir de R$4.470 por sete noites. O valor pelas sete noites com embarque em Salvador sai a partir de R$3.700. Embarcando em Maceió, o valor inicial gira em torno de R$5.700.



No navio as bebidas são cobradas separadamente, mas é possível adquirir pacotes, individuais, as opções para sete noites são:



Pacote simples sem bebidas alcoólicas, o custo é de R$ 952 por pessoa;



Pacote Easy, com bebidas selecionadas, como algumas cervejas, drinks e vinhos, custa R$ 1.554;



Extra Premium, que inclui todas as bebidas até US$16, sai por R$2.940.



Outros pacotes também podem ser fechados antes da viagem, como o de internet, restaurantes de especialidades e até de experiências no SPA. Confira no site da MSC a melhor opção para sua viagem.