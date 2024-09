Para aliviar o intenso calor, os moradores de duas cidades no Norte de Minas Gerais – separadas por cerca de 200km –, contam com a ajuda do Rio São Francisco, tomando banhos refrescantes até altas horas da noite, para escapar das temperaturas elevadas. Com clima de praia, com direito a quiosques na areia e barracas, é a única forma deles para suportar o calorão que voltou a castigar o Sudeste.

Uma delas, é São Romão. Há um ano, nessa mês época, a cidade mineira bateu recordes de temperatura e se tornou a cidade mais quente do Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) naquela época, os termômetros da cidade registraram a marca impressionante de 43,5 °C, enquanto a umidade ficou em torno de 15%. Na última quarta-feira, a cidade mineira registrou a quinta maior temperatura do país nessa quarta-feira (4/9), ao marcar 40°C. Localizada às margens do Rio São Francisco, a população tem sentido efeitos do clima. Porém, os moradores têm procurado a praia do Velho Chico para se refrescar.

"São Romão é considerada uma das cidades mais quentes do Norte de Minas, onde a população daqui e de cidades vizinhas vêm para cá se refrescar nesse rio maravilhoso, seja à tarde ou durante a noite. As altas temperaturas acabam sendo uma ótima oportunidade para o comércio local, para aquecer a nossa economia. Venha nos visitar?", convida Cleuvania Muniz, secretária de Cultura e Turismo.

A temporada da Praia de Minas, em Januária, acontece na baixa do Rio São Francisco, entre os meses de julho a outubro Prefeitura de Januária/Divulgação

A outra cidade mineira banhada pelo Rio São Francisco – Rio da Unidade Nacional, o mais importante da América do Sul – é Januária. Para quem disse que Minas não tem praia, não conhece o lugar. A temporada da Praia de Minas acontece na baixa do rio entre os meses de julho a outubro, durando em média 100 dias. Localizada bem pertinho do Centro a cerca de 3,5 km , possui grande estrutura para receber os turistas e moradores locais. Local bastante procurado nesses dias quentes, tem estrutura de quiosques, barracas, banheiros, guarda-vidas, equipe de limpeza, fiscais, guarda noturno, serviços de alimentação e bebidas, brinquedos, arena esportiva e academia ao ar livre.

O povo de Januária é praieiro desde a década de 1970, sentindo necessidade de se refrescar, começaram a descer o barranco do rio e utilizar as areias como local de lazer e, desde então, ano após ano existe um vulto de investimentos público e privado, na estruturação da praia. Nos últimos 4 anos a prefeitura de Januária, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultua, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, não tem medido esforços para que a Praia de Minas, seja conhecida com a melhor praia de agua doce do Brasil, além da instalação das passarelas de acessibilidade, neste ano de 2024 a novidade foi a aquisição de cadeiras anfíbias pela prefeitura, com o objetivo de melhorar a acessibilidade e fazer da praia um espaço para todos.

Januária investe para que a Praia de Minas seja conhecida com a melhor praia de agua doce do Brasil Prefeitura de Januária/Divulgação

A Praia de Minas, além de proporcionar banhos de rio, oferece passeios de barco, caiaque, lanchas, banana inflável e atrações como Festival de Pipa, música ao vivo durante toda a temporada, luaus à beira d’água em noite de lua cheia, como diz o escritor de Januária Zanoni Campos: “as noites de Lua cheia...iluminada paisagem...da natureza, candeias.. um verdadeiro espetáculo abençoado pelo rio e seus guardiões. Clareiam as águas do rio..."

Na Praia de Minas, o turista vai viver a experiência de degustar um delicioso peixe frito ou uma moqueca de surubim, tomar uma cerveja geladinha, ouvir uma boa música e deixar-se refrescar pelas águas morenas do Velho Chico. Outra atração no local é o passeio de barco para apreciar o nascer ou o pôr do Sol, um visual de tirar o fôlego, que mais parece uma pintura. A Praia de Minas em Januária é a integração do ribeirinho, do visitante, do verdadeiro barranqueiro com o Velho Chico.

Além da praia do Velho Chico, Januária é berço de grandes manifestações culturais, a Cavalhada é uma delas. Com origem portuguesa, o grande espetáculo a céu aberto e tem indícios que acontece há 173 anos, tendo iniciado no ano de 1851. Ela representa os torneios medievais com batalhas entre cristãos e mouros. A encenação envolve dois grupos, de oito cavaleiros, em traje de gala que montam belos animais adornados com fitas coloridas, flores e arreios cuidadosamente polidos. A plateia divide-se para torcer pela equipe de sua preferência. A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, realiza o evento, em parceria com a comunidade, com estrutura de palco, castelos medievais, arquibancadas, shows, decoração dos espaços, cobertura do solo com uma grossa camada de areia, para proteção dos cascos dos animais, são montados para o maior espetáculo a céu aberto do Norte de Minas que , acontece neste ano nos dias 20, 21 e 22 de setembro, no Distrito Mãe, no Brejo do Amparo, onde nasceu à cidade a cidade de Januária.

E no finalzinho do mês, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, acontece o Festival da Cachaça de Januária. A cidade mineira Januária é a terra do aguardente e a sua história se confunde com a própria história da bebida e do Brasil. Elaborada a partir de caldo de cana fermentado e destilado, armazenado em dornas de umburana e graduação alcoólica 43%vol. Vá experimentar, viver e saborear os sabores e os saberes dos Encantos do Sertão Mineiro.





