Secura, calorão, fumaça por todo lado. Moradores de Belo Horizonte enfrentam o inferno na terra com a segunda onda de calor que avassala a capital mineira agora no final do inverno. A vontade nessa hora é de fugir para o mato, de tomar um banho de rio e respirar. Então não perca tempo. Um paraíso de águas transparentes com muito verde ao redor lhe aguarda para aquela hidratação de corpo e alma. Com direito a relaxamento nas areias e massagem nos pés com as pedrinhas redondas, eu não pensaria em outro lugar melhor.



Localizada a 100 quilômetros de BH, a prainha desconhecida de muitos, fica logo na entrada da Portaria do Retiro - a entrada secundária do Parque Nacional Da Serra Do Cipó, em Santana do Riacho. A poucos passos do paraíso, esse refúgio é banhado pelas águas do Rio Bocaina – um local inacreditável de lindo. Onde a natureza intocável te abraça e te proporciona relaxamento no chamado banho de floresta.



Clima de deserto

Permita-se a um Banho de Floresta neste final de semana Carlos Altman/EM

O clima seco em Minas Gerais tem se intensificado nos últimos anos, trazendo à tona um sofrimento que se assemelha ao de regiões desérticas. As altas temperaturas, frequentemente superando os 30 graus Celsius, têm causado sérios impactos na vida cotidiana, tanto para as pessoas quanto para a flora e fauna locais.

Setembro começou com recordes de calor em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (3/9), a cidade registrou a temperatura mais alta do ano (34,4ºC), superando o recorde anterior, estabelecido em janeiro (34ºC), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). À tarde, a umidade relativa do ar atingiu apenas 12% na região de Venda Nova, muito abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde, sendo um dos índices mais baixos registrados no ano.

Esta é a segunda onda de calor que atinge Minas Gerais durante o inverno de 2024, que, segundo previsões meteorológicas, já prometia uma estação mais quente comparada à do ano passado.



Fique atento no Parque Nacional da Serra do Cipó:

Relaxe e curta a natureza ao andar sobre as pedrinhas do leito do Rio Bocaina Carlos Altman/EM

Aberto todos os dias, de 8h às 17h

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro do limite do parque. Não leve para as cachoeiras: recipientes de vidro, churrasqueiras, sabonete e xampu.

Também fica proibida a entrada de pets por causa dos animais silvestres que vivem no local. Respeite a natureza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia