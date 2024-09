As altas temperaturas já deram as caras no Brasil e a previsão é de tempo muito seco e calor acima da média em boa parte do país. O fim do outono geralmente é acompanhado de chuvas mais escassas e termômetros em níveis mais amenos, dando as boas-vindas para as floradas da primavera. Mas, neste ano, os efeitos do El Niño e o aquecimento global levaram ao aumento das ondas de calor, com temperaturas até 6°C acima da média.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





De acordo com estudo feito por 12 cientistas brasileiros e portugueses vinculados a instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade de Lisboa, as ondas de calor levaram a óbito mais de 48 mil pessoas no Brasil entre 2000 e 2018. Nutróloga e professora do curso de medicina do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Nádia Haubert lista alguns cuidados com a saúde em casos de calor extremo.

Segundo ela, as principais consequências que as ondas de calor podem trazer são: desidratação, sintomas de insolação, distúrbios digestivos, como náuseas e vômitos, além de queimaduras de pele. “A insolação pode ter de sintomas leves até mais graves, como hipertermia, perda da consciência e parada cardíaca. O calor excessivo provoca um estresse térmico no organismo, que passa a ter dificuldade para manter essa temperatura estável, levando a um esgotamento do sistema nervoso central e circulatório”, esclarece.

Um organismo saudável que passa por estresse térmico costuma se adaptar à temperatura com consequências leves, como dores de cabeça, mal-estar e lentidão. No entanto, Nádia alerta para cuidados com os grupos vulneráveis: crianças, gestantes e idosos. Os sintomas da longa exposição solar podem ser graves e potencialmente fatais. “Caso alguém esteja em estado de confusão mental, boca seca, urina escura, dor no peito e falta de ar, procure ajuda médica imediatamente”, alerta.





Tem gestante, idoso ou criança em casa?



Nádia Haubert dá dicas para enfrentar as temperaturas mais altas no outono:





• Beba líquidos com frequência



• Evite exposição ao sol nesses dias mais quentes



• Evite o consumo de bebidas alcoólicas



• Use protetor solar



• Se precisar sair ao sol, use bonés e, se possível, roupas com fator de proteção



• Consuma frutas com maior teor de água, a exemplo do melão e melancia



• Consuma alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes



• Evite alimentos indigestos e gordurosos



• Pratique esportes ou exercícios físicos no começo da manhã ou à noite