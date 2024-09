No começo do ano, uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo apontou que Salvador é o destino que desperta mais interesse dos brasileiros, à frente de destinos como Fernando de Noronha e o Rio de Janeiro. Com ações do poder público e da iniciativa privada, o Centro Histórico de Salvador vem passando por uma verdadeira transformação, seja com a requalificação de ruas, igrejas, museus ou com ampliação da programação cultural. Uma grande parte desse processo de requalificação vem com a ação de investidores que apostaram no potencial da região e prezam pela valorização cultural, como é o caso do grupo Fera Investimentos, cujo hotel de luxo, o Fera Palace Hotel, reabriu suas portas em 2017 e abriu caminho para uma série de intervenções públicas que surgiram após 2017 e motivaram novas empresas privadas a se estabelecerem na região, que agora está vivenciando uma nova fase.





Situado no Centro Histórico de Salvador, na Rua Chile – a primeira Rua do Brasil –, o original Palace Hotel foi construído como o primeiro hotel de luxo de Salvador, e do Nordeste, em 1934 pelo Comendador Martins Catharino. Um imponente prédio de oito andares construído em uma esquina “pontuda” triangular, inspirado na arquitetura do Flatiron Building, o Palace Hotel era uma referência de luxo e um ícone arquitetônico da cidade e símbolo do turismo em Salvador. Pelo lobby do hotel, passaram personalidades como Carmem Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda e Orson Welles. Até o cassino no primeiro andar foi um dos cenários da obra Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Jorge Amado, uma das muitas riquezas literárias da Bahia. Em outras palavras, o hotel era o place to be na capital baiana.

Patrimônio histórico

O Fera Lounge é o espaço perfeito para relaxar e desfrutar drinks e petiscos da Bahia durante o dia Fera Palace Hotel/Divulgação

Desde o final dos anos 80, o hotel estava em declínio, eventualmente fechando suas portas, até a Fera Investimentos, que investe no Centro Histórico de Salvador desde 2011 com diversos projetos imobiliários, liderada pelos fundadores, Antonio Mazzafera e Marcelo Faria Lima, assumir a gestão do equipamento hoteleiro. Com uma equipe de profissionais qualificados, a empresa se propôs a restaurar a tradição e sofisticação do hotel, como nos seus dias de ouro na década de 1930. O projeto de restauração contou com a assinatura do premiado arquiteto dinamarquês, Adam Kurdahl, do escritório Spol Architects em São Paulo. Visando preservar a autenticidade e originalidade do imóvel, cuja fachada é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e é composta por 230 adornos externos originais e 640 janelas de madeira maciça, Kurdahl realçou as características marcantes do edifício. Todos os adornos e janelas foram restaurados minuciosamente, e o hotel renasceu como o Fera Palace Hotel em 2017.

Art Déco

Logo na recepção, o hóspede se depara com o piso em mosaico preto e branco, imponentes lustres Art Déco Fera Palace Hotel/Divulgação

Além de preservar a história arquitetônica do edifício, que celebra seu 90º aniversário em 2024, foi igualmente importante garantir que o interior do hotel mesclasse o Art Déco com aspectos baianos. Logo na recepção, o hóspede se depara com o piso em mosaico preto e branco, imponentes lustres Art Déco, e impressionantes esculturas da artista plástica baiana Nádia Taquary. Suas peças lindamente elaboradas, feitas com uma mistura de madeira, búzios, palhas, miçangas, pastilhas de coco, ouro, prata, conta e figas, exaltam a religiosidade afro-baiana, parte essencial da identidade de Salvador. Sua obra "Nós”, que está lindamente exposta no lobby do hotel para que todos possam ver, remete a uma lembrança que a artista tem da sua mãe, quando se hospedaram no então Palace, há anos atrás.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Atrás do balcão de recepção em madeira, o armário de correspondência do hotel permanece como uma homenagem à história do hotel. O papel de parede tropical que acompanha essas peças vintage proporciona uma verdadeira sensação de lugar que reflete o tropicalismo da Bahia. O térreo é o coração da culinária e mixologia do hotel onde a mistura caprichosa de elementos Art Déco e cultura baiana continua. O balcão do lobby bar foi decorado com pastilhas estilo anos 30 e tampo em latão envelhecido e a adega de 4m de altura tem capacidade para mais de 1.000 rótulos variados. Também é servida uma ampla seleção das melhores cachaças artesanais do Brasil.

Chefs premiados

Além de preservar a história arquitetônica do edifício, que celebra seu 90º aniversário em 2024 Fera Palace Hotel/Divulgação



O restaurante do hotel, Omí, tem conceito assinado pela premiada dupla de chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, responsáveis pelos premiados restaurantes Ori e Origem em Salvador. Com origem no vocabulário yorubá, a palavra Omí significa “água” e remete ao sentido de fecundidade, geração da vida. Grande parte dos insumos que dão vida aos pratos do Omí têm origem na própria Baía de Todos-os-Santos, trazendo o frescor dos alimentos direto para a mesa. As cerâmicas onde são servidos os pratos foram produzidas artesanalmente pelo Atelier Buriti, da ceramista Beatriz Godoy. As peças foram criadas em consonância com o conceito do restaurante e são mais um elemento de design do hotel que pode ser apreciado nas mesas do Omí.

Relaxamento

Os quartos contam com uma paleta de cores claras pastéis, que remetem ao Art Déco Fera Palace Hotel/Divulgação

Os pavimentos e 81 quartos do hotel dispõem de designs distintos, com composições de móveis e cores diferenciados, criando assim, cada ambiente com espaço diferenciado. Os pisos originais de taco de madeira e mármore foram recuperados e os elementos como louças, metais e luminárias tem todo o charme e inspiração do estilo da época. Os quartos contam com uma paleta de cores claras pastéis, que remetem ao Art Déco, e que também realçam a luminosidade da Bahia e ganharam móveis com forte identidade baiana através do uso de materiais regionais como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval. Outros elementos que inserem o hotel na cultura estadual são as dezenas de fotos retratando a vida e a cultura baiana pelo fotógrafo baiano Akira Cravo no restaurante, corredores e apartamentos.

Rooftop

Em 2024, o disputado rooftop foi completamente repaginado em parceria com a Le Lis Fera Palace Hotel/Divulgação



O espaço na cobertura do hotel oferece uma vista deslumbrante sobre a Baía de Todos os Santos. Em 2024, o disputado rooftop foi completamente repaginado em parceria com a Le Lis com a marca de moda brasileira Le Lis trazendo outro elemento de brasilidade para a experiência do hóspede. O Fera Lounge é o espaço perfeito para relaxar e desfrutar drinks e petiscos da Bahia durante o dia, ao lado da piscina com borda infinita de 25m de comprimento, revestida em cerâmica esmaltada produzida artesanalmente. À noite, os hóspedes podem desfrutar de um espetacular jantar ao pôr do sol no Restaurante Fera Rooftop, comandado pelos Chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem. O menu é servido em etapas, inspirado na culinária de países mediterrâneos como Portugal, Espanha, Líbano, Grécia e França.

Histórico

O antigo salão do Cassino, cenário imortalizado na obra "Dona Flor e Seus Dois Maridos" de Jorge Amado, foi transformado em Salão de Festas Fera Palace Hotel/Divulgação



“O Fera sempre mantém um diálogo próximo com a identidade da Bahia e não poderia ser diferente. Nosso propósito é valorizar ainda mais a cultura baiana e mostrar excelência no que oferecemos, algo que sempre esteve entre os propósitos de cada projeto que pensamos para o hotel”, comenta Antonio Mazzafera.

O trabalho desenvolvido pelo hotel é reconhecido pelo coordenador-presidente da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio Bahia e presidente da Salvador Destination, Glicério Lemos. “O Fera dá uma contribuição muito importante à cidade a partir do momento em que divulga o Centro Histórico e de todo esse investimento que o grupo vem fazendo na região. É um trabalho muito importante para revitalização do Centro. Parabenizo Antonio Mazzafera pela vontade e decisão de investir e requalificar essa região tão importante da nossa cidade”.

Já para a secretária da Fazenda do município de Salvador, Giovanna Victer, "o Fera Palace é uma referência excepcional sobre a convergência de propósitos da revitalização de equipamentos urbanos com a atividade econômica. Trata-se de uma visão moderna e empreendedora que inspira novos projetos para o Centro Histórico de Salvador e apresenta grande retorno para a cidade.”

Em 2023, o Fera Palace se tornou o primeiro hotel membro da Historic Hotels no Brasil. A Historic Hotels Worldwide é uma prestigiosa coleção de mais de 360 propriedades históricas ao redor do mundo que inclui antigos castelos, palácios e outras opções de hospedagem histórica com idade mínima de 75 anos ou mais. O Fera Palace é acompanhado por outros ícones globais como Le Royal Monceau em Paris e The Hollywood Roosevelt em Los Angeles.





“O Fera não é apenas um local de hospedagem, é um ambiente onde os visitantes mergulham na história do Brasil e da Bahia”, explica o CEO da Fera Hotéis, Antonio Mazzafera.

O Palace Hotel é um ícone da hotelaria de luxo na Bahia e no Nordeste há quase um século e espera dar continuidade a esse legado no futuro sobre a bandeira da Fera para as próximas gerações.

As diárias na Tower Suíte – apartamento de 110 m² –, podem chegar a mais de R$ 4 mil.

Serviço

Fera Palace Hotel

Endereço: R. Chile, 20 - Centro Histórico, Salvador - BA, 40020-000

Telefone: (+55) 71 3036-9200

Site: ferahoteis.com

Email: reservas@ferahoteis.com

Instagram: @ferahoteis