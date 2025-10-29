Cuidado com as lentes de contato no Halloween: uso incorreto pode cegar

A proximidade do Halloween, comemorado no próximo sábado (31/10), aumenta a procura por lente de contato para compor a fantasia. O oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor do Instituto Penido Burnier e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), conta que, na festa, costumam ser usados dois tipos de lente:

Estética : que altera ou realça a cor dos olhos

: que altera ou realça a cor dos olhos Fantasia: é temática e tem cores mais vibrantes, costuma ser usada no cosplay

Nos dois tipos, Leôncio alerta que é preciso ter cautela na compra da lente em lojas online ou locais que vendem artigos para festas. Mesmo em óticas, ele ressalta que é importante observar na embalagem o número de registro da Anvisa, além de só finalizar a compra se a receita médica for exigida, para evitar falsificações.

“Lente de contato é um dispositivo médico, fica em contato direto com o olho. Por isso, desde 2011, a resolução 1.965 do Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece que só devem ser indicadas, prescritas e adaptadas por oftalmologistas”, explica.

“Muitas ofertas no mercado paralelo de lentes de contato fantasia não têm registro na Anvisa. Por não terem passado pelo processo de regulamentação, suas bordas podem ser irregulares, conter tinta ou outros produtos tóxicos, ou serem produzidas em material que não permite boa passagem de oxigênio essencial para a vitalidade do olho”, alerta o médico.

Estas características aumentam o risco de infecção, irritação, úlceras de córnea e até perda de visão, especialmente quando a lente cobre toda a superfície do olho e eleva o risco de hipóxia, falta de oxigênio, pontua. Até lentes certificadas pela Anvisa podem causar condições que comprometem a visão quando o uso e manutenção são incorretos.

Contraindicações oculares e sistêmicas

Muitos dos que complementam a fantasia do Halloween com lentes, nunca usaram o dispositivo, desconhecem como usar e as condições e saúde ocular e sistêmica que funcionam com gatilhos contra a saúde ocular.

O especialista afirma que o uso de lente com alguma infecção ativa na conjuntiva (conjuntivite) na pálpebra (blefarite) ou na córnea (ceratite) pode agravar o quadro e até levar à perda da visão caso o uso não seja interrompido e o olho receba tratamento adequado. A orientação do oftalmologista portanto, é buscar por consulta oftalmológica ao primeiro desconforto.

Leôncio também aconselha levar para a festa um kit de primeiros socorros contendo uma caixa de lente vazia e um frasco de colírio lubrificante sem conservante para poder retirar a lente caso sinta dor nos olhos.

“O olho seco, mesmo que não seja severo, é outra contraindicação ocular importante porque a lente de contato absorve parte da lágrima e aumenta o desconforto nos olhos” afirma. Tanto que a doença é uma importante causa de abandono do uso de lentes de contato corretivas, especialmente entre pacientes que trabalham em ambientes climatizados que reduzem a umidade do ar.

Seja lente corretiva, estética ou fantasia, as contraindicações sistêmicas mais frequentes elencadas pelo especialista são:

Doenças autoimunes, como a síndrome de Sjögren , lúpus e artrite reumatoide que afetam as glândulas lacrimais causando olho seco severo

, lúpus e que afetam as glândulas lacrimais causando olho seco severo Diabetes descontrolada, por reduzir a capacidade de cicatrização e tornar os olhos mais vulneráveis a uma infecção generalizada do olho caso ocorram micro ferimentos na córnea que se tornam a porta para a penetração de bactérias e outros microrganismos

descontrolada, por reduzir a capacidade de cicatrização e tornar os olhos mais vulneráveis a uma infecção generalizada do olho caso ocorram micro ferimentos na córnea que se tornam a porta para a penetração de bactérias e outros microrganismos Uso frequente ou tratamento contínuo de anti-histamínico, isotretinoína para acne, e antidepressivos

Prevenindo a escuridão

Para proteger os olhos e curtir o Halloween, Leôncio listou as seguintes dicas:

Faça a adaptação com um oftalmologista

Lave e seque as mãos antes de manusear a lente

Esfregue e enxague as lentes e o estojo com solução higienizadora de dupla ação com 0,6% de peróxido de hidrogênio

Em caso de sensibilidade à solução higienizadora enxague com uma ampola de soro fisiológico antes de colocar as lentes nos olhos

Troque a solução do estojo diariamente e o estojo a cada três meses

Higienize toda noite os cílios com xampu neutro

Sempre retire as lentes antes de dormir

Nunca entre no banho, mar ou piscina usando lente de contato

Descarte as lentes no prazo estipulado pelo fabricante

Caso sinta algum desconforto com sua lente interrompa o uso imediatamente

Lembre-se: Lentes desconfortáveis sinalizam depósitos e necessidade de higienização profissional

Mantenha os olhos hidratados com colírio lubrificante

Retire as lentes antes de remover a maquiagem e quando usar spray no cabelo

Sempre coloque a lente antes da maquiagem

“Seus olhos são a porta de entrada do mundo ao seu redor. Cuide bem deles”, finaliza.

