A primeira informação que os pais precisam ter é que o uso das lentes de contato não é isento de riscos Freepik

A criança pode usar lente de contato, mas depende da idade e de outros fatores. Vale ressaltar que o uso de lentes de contato exige responsabilidade e cuidados para prevenir problemas na córnea e em outras estruturas oculares.



Segundo a oftalmopediatra Marcela Barreira, a primeira informação que os pais precisam ter é que o uso das lentes de contato não é isento de riscos. Outro aspecto é que, na hora de optar pelas lentes, é necessário avaliar se a criança já tem autonomia e maturidade para adotar os cuidados diários, como colocação, remoção e limpeza.





Normalmente, a criança pode usar lente de contato a partir dos 10 anos de idade. Entretanto, os pais sempre devem supervisionar e ajudar na hora de colocar, retirar e higienizar as lentes.A partir dos 10 anos, a troca dos óculos pelas lentes de contato pode trazer uma série de benefícios. Quando a criança começa a entrar na puberdade, os óculos podem causar situações constrangedoras e até mesmo ser um motivo para o bullying "Desta forma, a lente de contato pode melhorar a percepção das crianças sobre a sua aparência física, aumentar a confiança, tanto nas interações sociais como na sua capacidade de participar em atividades esportivas", ressalta Marcela.Existem algumas doenças oculares cujo tratamento é feito com lentes de contato especiais. Nestes casos, o uso pode ter indicação em qualquer idade."Algumas doenças, como catarata congênita , irregularidades na córnea, ceratocone , estrabismos e anisometropia (grande diferença de grau entre os dois olhos), podem demandar a prescrição de lentes de contato precocemente, ou seja, antes dos 10 anos de idade", comenta a oftalmologista.Independentemente da idade do usuário, as lentes de contato aumentam o risco de desenvolver infecções oculares graves e outros tipos de complicações. "Uma das piores consequências do mau uso das lentes de contato é infecção da córnea, chamada de ceratite. Normalmente é causada pela Acanthamoeba, um protozoário que vive na água. Mas também pode ter origem em bactérias que se acumulam nas lentes e nos estojos devido à falta de limpeza adequada".De qualquer forma, as lentes de contato também podem causar outros incômodos e os pais precisam estar atentos aos sintomas.- Ardência ocular- Coceira- Vermelhidão- Sensação de areia nos olhos- Lacrimejamento em excesso- Visão embaçada- Dor nos olhos



No caso de a criança apresentar qualquer um desses sintomas, os pais devem procurar o oftalmopediatra para avaliação. A prescrição de lentes de contato para crianças é uma decisão que deve ser pensada e avaliada junto aos pais, sempre deixando claro os riscos e os benefícios.



"O principal fator que deve ser levado em consideração é a capacidade de autonomia da criança no que se refere ao uso das lentes. Uma dica é reservar as lentes para ocasiões especiais e, no dia a dia, usar os óculos", aponta Marcela.