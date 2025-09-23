É possível aliar estética e saúde nos cuidados com a pele?

Até há alguns anos, uma pele flácida e enrugada era algo considerado natural e parte do avanço da idade. Hoje, a visão da ciência é outra e trata o envelhecimento cutâneo, em especial nas mulheres, como um fenômeno biológico, multifatorial e sistêmico, e não apenas estético.



Essa mudança se deve ao fato de a pele refletir o estado geral de saúde e, por isso, o olhar é de prevenção, para retardar os danos celulares que levam às alterações visíveis da idade, em um cuidado integrado da dermatologia, nutrição, nutrologia, endocrinologia e atenção ao estilo de vida.

“O paradigma mudou, e ‘tratar de dentro para fora’ ganhou um novo significado, em que a aparência é consequência de processos de saúde global. A preocupação apenas estética, sem ter cuidados com a alimentação saudável, o equilíbrio hormonal, o sono, a proteção solar e o manejo do estresse, passou a ter um efeito limitado e passageiro – quando se enxergava a velhice como apenas mais uma etapa da vida e que não merecia ser aproveitada com qualidade”, ressalta a nutróloga Marcella Garcez Duarte, professora e diretora do Departamento de Fitoterápicos e Nutracêuticos da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

Alterações genéticas e celulares naturais, como a redução de colágeno, elastina e hidratação, somadas a fatores externos, como radiação UV, poluição, tabagismo e dieta pobre em nutrientes, aceleram o processo de envelhecimento, diz a especialista.

Segundo Marcella, adequações nutricionais e no estilo de vida, com acompanhamento médico e avaliação das necessidades individuais, passam por condutas que envolvem:

Dietas ricas em antioxidantes, obtidos pelo consumo de frutas, vegetais coloridos e ácidos graxos ômega-3

Proteínas adequadas para melhora na síntese de colágeno

Um sono reparador

Atividade física regular

Controle do estresse

"Todos são passos importantes para um maior controle da inflamação sistêmica”, observa.

A suplementação de vitaminas, minerais e outras substâncias – via oral e até injetáveis – deve ser feita diante da constatação de deficiências, e não apenas porque “tem muita gente tomando”, alerta a médica. “São cuidados que conduzem a uma melhora expressiva no envelhecer, em particular nas mulheres, cujas oscilações físicas geradas, principalmente pela menopausa, causam impacto importante no seu dia a dia, mas precisam de orientação e monitoramento.”

E completa: “Não se pode esquecer do controle de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, problemas cardiológicos e patologias autoimunes. Cessar o tabagismo e moderar o consumo de álcool também entram na lista de prioridades para se viver bem.”

A estética e a saúde não são incompatíveis, segundo a nutróloga, mas, sim, uma abordagem que deve ser integrada. “Uma pele saudável e com boa aparência reflete a integridade celular, o bem-estar e estimula a autoestima. Por isso, é fundamental manter a função de barreira da pele, com hidratação, proteção contra radiação e redução da inflamação”, defende.

Será nesses universos que Marcella irá focar suas seis palestras durante o XXIX Congresso Brasileiro de Nutrologia (CBN 2025), que acontecerá a partir desta quinta-feira (25/9) até sábado (27/9), em São Paulo. O evento se firma em atualização científica, troca de experiências e fortalecimento do diálogo entre a nutrologia e diversas áreas da saúde.

Palestras

