Os perigos dos alisantes com formol; especialista faz alerta

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na última segunda-feira (7/7), um comunicado alertando para os riscos à saúde e aos cabelos relacionados ao uso de alisantes capilares, especialmente os que contêm substâncias proibidas, como o formol, ou formaldeído, e o ácido glioxílico.

O alerta foi publicado após uma operação de fiscalização da Anvisa que investigou as condições sanitárias de fabricantes e a regularidade dos produtos no mercado. No Brasil, o uso de formol em alisantes é proibido por lei desde 2009. Seu uso é permitido em cosméticos no Brasil apenas como conservante, em concentrações de até 0,2%, e como endurecedor de unhas, até 5%. Seu uso como agente alisante é proibido e representa sérios riscos à saúde. Ainda assim, muitos profissionais e salões continuam utilizando substâncias não autorizadas com promessas de alisamento imediato e baixo custo.

Segundo Margaret, o setor vive um momento de transição, e os profissionais da beleza precisam se adaptar, buscar formação e se habilitar para atender à nova demanda por técnicas de alisamento mais seguras e éticas. "Quem já atua com químicas capilares precisa se atualizar", explica.

Além disso, ela destaca a importância do diálogo entre cliente e profissional sobre os produtos utilizados. "O consumidor tem o direito de saber qual substância será aplicada em seus cabelos, principalmente se já usa colorações, descolorações ou outras químicas. O ideal é que o salão mantenha uma ficha de anamnese completa para cada cliente”, acrescenta a especialista.

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 409, a Anvisa estabelece regras para a regularização de produtos cosméticos destinados ao alisamento ou ondulação dos cabelos. Somente os ativos listados na Instrução Normativa nº 64 são permitidos. São eles:

Ácido tioglicólico e seus sais

Ésteres do ácido tioglicólico

Hidróxido de sódio ou potássio

Hidróxido de lítio

Hidróxido de cálcio

Sulfitos e bissulfitos inorgânicos





fios capilares”. Produtos que contenham formol ou ácido glioxílico não constam nesta lista e não devem ser utilizados com fins alisantes. A Anvisa chama a atenção que o “ácido glioxílico pode causar severos danos quando aquecido, sendo especialmente perigoso quando combinado com outros procedimentos, como a descoloração dos”.

O órgão traz orientações detalhadas para consumidores e profissionais de salões de beleza: