Barra de proteína com colágeno diminui apetite de pessoas com obesidade, mostra pesquisa

PARIS, FRANÇA - Uma barra de proteína enriquecida com colágeno modificado apresentou resultados positivos para reduzir o apetite de pessoas com sobrepeso ou obesidade, causando perda de peso. A saciedade ocorreu por conta da retenção de líquido que o produto proporciona, mas pesquisadores investigam outros mecanismos para explicar por que a proteína causou esse efeito.

Publicada na revista científica "Nutrients", a pesquisa que envolveu a barra de proteína produzida a partir de colágeno contou com a participação de 64 voluntários com obesidade ou sobrepeso. Por 12 semanas, esses indivíduos foram divididos em dois grupos: um que consumiu a barra de proteína modificada e outro que acessou um placebo.

Todos os integrantes da pesquisa seguiram uma dieta semelhante. Atividades físicas também foram mensuradas. Ao final, os pesquisadores observaram que aqueles que consumiram a barra de proteína com colágeno apresentaram em média o dobro de perda de peso em comparação aos outros participantes. O grupo controle perdeu cerca de 3 kg contra 1,5 kg do grupo placebo.

A conclusão foi animadora e trouxe maiores evidências para a hipótese levantada em estudos anteriores de que o colágeno modificado poderia causar um efeito positivo no controle de peso. Fermín Milagro, pesquisador do Centro de Pesquisa em Nutrição da Universidade de Navarra, na Espanha, e um dos autores do artigo, explica que estudos in vitro e com camundongos já haviam apresentados resultados positivos entre o colágeno e a perda de peso.

Mas um detalhe particular observado na análise com humanos foi que a perda de peso a partir da sensação de saciedade não impactou os índices de massa muscular. "Sabe-se que a perda de peso geralmente é acompanhada por uma perda de massa muscular. E nossos resultados indicam que a suplementação com essas barras é capaz de manter a massa magra sem a necessidade de exercícios extras. Seria um grande avanço desenvolver uma ferramenta que ajudasse a perder peso, mas que mantivesse a massa muscular", afirma Fermín Milagro.

Pesquisas futuras poderão investigar por que a barra de proteína com colágeno resultou na manutenção de massa magra. Mas antes disso, outra pergunta ainda em aberto é por que o colágeno leva a perda de peso no geral. Segundo o pesquisador, o número de 64 participantes já "é suficiente para obter os resultados sobre peso e marcadores bioquímicos", mas ainda resta entender os mecanismos do colágeno que levam à queda de peso.

Uma explicação preliminar está relacionada com a retenção de líquido causada pelo colágeno modificado. Esse acúmulo de água aumenta o volume no estômago, levando a uma maior sensação de saciedade.

Mas esse fato explica parcialmente o mecanismo do colágeno. Em um estudo previsto para começar em setembro, Fermín Milagro e seus colegas vão investigar outras hipóteses para explicar por que a proteína causa diminuição no peso. Uma dessas possibilidades é que a barra de proteína com colágeno, por ser mais difícil de ser digerida, é termogênica, ou seja, ela aumenta a temperatura corporal e leva a um maior gasto calórico.

"Devido à dificuldade de digestão dessa proteína, é possível que ela seja mais termogênica do que outras proteínas ou tipos de colágeno. Portanto, queremos estudar o efeito termogênico da ingestão dessa proteína", afirma.

Entender melhor esse mecanismo do colágeno é importante para aprimorar a tecnologia e, potencialmente, consolidar a proteína como uma forma eficaz no controle de peso. "Devemos estar cientes de que vivemos em uma sociedade na qual temos muitos fatores que nos levam a consumir alimentos altamente palatáveis, a maioria deles ricos em calorias, açúcares ou gorduras. Se pudermos desenvolver ferramentas que permitam às pessoas controlar o apetite e organizar suas refeições de forma mais saudável, isso será útil para a população."