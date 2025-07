Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta para risco da toxina botulínica

A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Minas Gerais (SBD-MG) alerta para o risco de botulismo decorrente da aplicação inadequada da toxina botulínica. Casos suspeitos notificados em Três Pontas, município do Sul de Minas Gerais, dois na última segunda-feira (7/7) e outros sete notificados no dia seguinte (8/7), acenderam o alerta para essa complicação rara, porém, grave.

Na literatura, foram relatados casos de botulismo iatrogênico principalmente associados ao uso de toxina não licenciada ou a doses excessivas, especialmente quando a aplicação é realizada por profissionais não habilitados.



A SBD-MG ressalta a importância de utilizar produtos com procedência certificada e autorização da Anvisa em procedimentos estéticos. Toxinas botulínicas de origem duvidosa ou falsificadas representam sério risco à saúde, podendo levar a complicações graves, inclusive botulismo. É direito do paciente saber qual produto está sendo aplicado. Recomenda-se verificar rótulo, lote e fabricante antes da aplicação, assegurando autenticidade e segurança. Clínicas responsáveis registram lote e fabricante no prontuário, garantindo a rastreabilidade do produto utilizado.



Reforçamos que a aplicação da toxina botulínica deve ser realizada exclusivamente por profissionais habilitados que saibam definir a dose correta e a técnica adequada, seguindo padrões baseados em evidências científicas. Com produtos regularizados e doses recomendadas, o uso estético da toxina é seguro, conforme demonstram diversos estudos científicos.



Os sintomas do botulismo iatrogênico costumam surgir entre 4 e 10 dias após a aplicação, incluindo visão borrada ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade para engolir, alteração da voz

(fala pastosa ou rouquidão) e fraqueza muscular. Esses sinais podem progredir para paralisia muscular, atingindo os membros e comprometendo a respiração. Diante de qualquer suspeita, é imprescindível buscar atendimento médico imediato. Diagnóstico precoce e tratamento com antitoxina botulínica são vitais para deter a progressão dos sintomas e evitar complicações graves.



Por fim, a SBD-MG reforça seu compromisso com a ética, a segurança do paciente e a prática médica baseada em evidências.

