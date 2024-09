A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou, até o momento, duas mortes por botulismo no estado. Eles são parte dos seis casos de botulismo no estado em 2024, dos quais cinco foram oficialmente diagnosticados.





A Sesab informou que quatro dos internados haviam ingerido mortadela de frango no dia anterior à manifestação dos sintomas.

Botulismo é uma doença neuroparalítica grave, rara, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum (C botulinum), de acordo com o Ministério da Saúde.





Segundo a pasta, a forma alimentar e intestinal são duas das quatro formas de botulismo, que também incluem a forma da doença que vem de ferimentos e a infantil.

Quais são os alimentos associados à doença?

Conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi)

Produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – “carne de lata”)

Pescados defumados, salgados e fermentados

Queijos e pastas

Vale ressaltar que os alimentos contaminados foram produzidos ou conservados de maneira inadequada, segundo o Ministério. Por isso, a pasta não recomenda o consumo de alimentos em conserva que estiverem em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas, vencidas ou com alterações no cheiro e no aspecto.

Além disso, o aquecimento dos alimentos, com a temperatura acima de 80ºC e cozidos por 10 minutos, é capaz de eliminar as toxinas do botulismo

Sintomas

A toxina botulínica afeta o controle motor e, por essa razão, pode levar a diversas complicações. Ela pode levar à insuficiência respiratória, que, no geral, é a forma mais comum de morte causada por botulismo.

Dificuldade para falar

Dificuldade para engolir

Fraqueza de longa duração

Fadiga

Pneumonia por aspiração e infecção

Problemas no sistema nervoso em geral

Ainda de acordo com a a pasta, a bactéria entra no organismo por meio de ferimentos, como através de úlceras crônicas com tecido necrótico, fissuras e aplicação de agulha por usuários de drogas injetáveis e lesões nasais ou sinusais (sinusite).

