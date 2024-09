Os sinais de envelhecimento causados pelo estresse podem ser revertidos com o controle do problema

De acordo com a Pesquisa da International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR) realizada em 2023, o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Esse dado assusta principalmente pelos perigosos efeitos que o estresse causa no curto e longo prazo à saúde.





No entanto, esses impactos podem ser maiores do que se imaginava, afetando, inclusive, a idade biológica, como indica um novo estudo realizado por especialistas do Brigham and Women's Hospital, em Boston, nos Estados Unidos e publicado na revista científica "Cell Metabolism".





O estudo, que utilizou relógios biológicos para medir mudanças moleculares no DNA, analisou pacientes sob intenso estresse psicológico. Especialistas avaliaram amostras de sangue em três grupos: idosos que passaram por cirurgias, pacientes com COVID-19 em UTI e gestantes (incluindo fêmeas de camundongos).





Em todos os casos, o estresse acelerou o envelhecimento biológico, mas a situação foi revertida quando o problema foi resolvido.





Gestantes tiveram um aumento da idade biológica até o parto, enquanto pacientes de COVID-19 e idosos se recuperaram após a alta e cirurgias, respectivamente, indicando que os sinais de envelhecimento causados pelo estresse podem ser revertidos com o controle do problema.





Impactos do estresse na saúde geral:

1. Problemas cardíacos: aumenta a pressão arterial e o risco de doenças cardíacas

2. Imunidade baixa: deixa o corpo mais vulnerável a doenças

3. Distúrbios do sono: pode causar insônia e prejudicar a qualidade do sono

4. Ansiedade e depressão: agrava problemas de saúde mental

5. Tensão muscular: gera dores no corpo e enxaquecas

Como controlar?

De acordo com o psiquiatra Flávio H. Nascimento, é importante contar com a ajuda de um profissional e aprender técnicas de controle emocional para evitar crises de estresse. “Buscar a ajuda de um profissional capacitado para tratar o estresse é fundamental e não deve ser tida como última alternativa, pois um especialista pode te orientar e indicar o melhor caminho para o seu caso específico”.







Além disso, o especialista indica algumas atitudes para evitar crises de estresse, como meditar, fazer atividades físicas e ter uma alimentação saudável. Dormir bem e tirar um tempo para relaxar. “Aprender a organizar o tempo e ter uma boa divisão entre momentos para lazer e para trabalho ajuda a melhorar seu bem-estar”, conta Flávio.



