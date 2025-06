Clareamento dental caseiro: veja os riscos

Nos últimos meses, vídeos de clareamento dental caseiro se tornaram virais nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram. Criadores de conteúdo vêm testando receitas caseiras com fórmulas mágicas, substâncias e fórmulas sem nenhuma comprovação e com excessos, muitas vezes contendo bicarbonato, carvão ativado, água oxigenada, ácidos, prometendo resultados rápidos e dentes mais brancos em poucos dias. No entanto, o que parece ser uma solução simples e barata pode trazer sérias consequências para a saúde bucal.

De acordo com o cirurgião-dentista Fabio Azevedo, especialista LATAM do departamento de P&D da S.I.N., esse tipo de prática pode causar danos irreversíveis, além de não ser efetiva. “Produtos sem comprovação ou registros geralmente contém abrasivos ou ácidos e sempre que usados sem orientação profissional podem corroer o esmalte dos dentes, além de causar sensibilidade, retração e irritação gengival”, alerta o profissional.

“Além disso, estes procedimentos não funcionam de forma efetiva. Na realidade, estes produtos agem enfraquecendo e removendo por meio de efeito corrosivo estruturas superficiais dos dentes, dando apenas uma falsa impressão de dentes mais claros, por pouco tempo, e ainda podem levar à remoção de brilho e problemas mais sérios ao longo do tempo”, destaca.

Clareamento seguro é com o dentista

A adesão em massa ao “faça você mesmo” é impulsionada por influenciadores digitais que, sem qualquer formação em odontologia e embasamento científico, compartilham receitas caseiras com linguagem acessível e visual apelativo. Em poucos segundos, um vídeo pode convencer milhares de pessoas a experimentar métodos que não têm comprovação científica - e, muitas vezes, são perigosos.

Outro ponto crítico é o uso de produtos vendidos pela internet sem fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo a maioria deles sem registros. Em marketplaces e aplicativos de compras, é comum encontrar clareadores dentais importados de origem duvidosa, que prometem branqueamento instantâneo a baixo custo. Muitos desses produtos contêm concentrações irregulares de substâncias como peróxidos - que só podem ser manipuladas com orientação de um profissional habilitado.

Um clareamento bem feito pode elevar a autoestima e confiança e rejuvenescer a aparência, deixando o rosto mais iluminado e jovial. Além disso, após o clareamento, muitas pessoas tendem a se cuidar melhor para manter os resultados, intensificando hábitos como escovação regular e uso de fio dental, não alterando ou danificando a estrutura dental.

Este é um dos procedimentos estéticos mais procurados nos consultórios odontológicos, sendo que existem opções de clareamento fotoativado e de clareamento caseiro supervisionado (feito com moldeiras personalizadas) e até mesmo protocolos combinados, sempre com avaliação prévia da estrutura dental e da saúde bucal do paciente. “O procedimento deve ser planejado individualmente para garantir resultados duradouros e, acima de tudo, seguros”, orienta Fabio.

