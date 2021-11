Receita caseira de bicarbonato de sódio com limão não clareia dentes e pode prejudicar saúde bucal

Diversas receitas caseiras para clarear os dentes usando bicarbonato de sódio e limão circulam na internet, tanto em formato de vídeo quanto por meio de textos e imagens. Uma delas foi compartilhada 29 mil vezes nas redes sociais desde 25 de outubro.





Captura de tela feita em 11 de novembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Eficácia para clarear os dentes

Uma dentadura e uma escova de dentes são expostas durante um protesto de dentistas em Rennes, França, em 13 de junho de 2017 ( AFP / Damien Meyer)

Riscos para a saúde bucal

Mas, segundo especialistas, a mistura não é de fato eficaz para o clareamento, uma vez que apenas remove manchas superficiais e pode, ainda, prejudicar diversas estruturas bucais., diz o texto de um vídeo que circulou no Facebook . Outras versões da receita também foram compartilhadas na plataforma ( 1 4 ).Receita muito semelhante, com os mesmos ingredientes, também foi compartilhada em outro vídeo no YouTube em agosto de 2021.Publicações com conteúdo similar também circularam no Twitter desde, pelo menos, 2019.Segundo a sequência, oconsistiria em misturar uma colher de chá de pasta de dente, pouco menos da metade de um limão espremido e uma colher de chá de bicarbonato de sódio.Para Érica Torres , professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, a receita viralizada não é capaz de promover o clareamento dos dentes.[como clareamento],, explicou ao Checamos.[Então], continuou Torres.Um artigo publicado na Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas explica que os agentes clareadores são, em sua maioria, à base de peróxido de hidrogênio ou de seus precursores. Estas substâncias são capazes de produzir radicais livres queNesse sentido, o bicarbonato de sódio da receita não pode ser considerado um produto clareador, já que não altera a tonalidade dos dentes., reforçou Torres. Ana Cecília Aranha , professora do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e especialista em hipersensibilidade dentária, também afirmou que a receita viralizada não é eficaz no clareamento. Ela ressaltou que fórmulas caseiras como a viralizada não têm ingredientes ativos para proteger os dentes, como seria o caso, por exemplo, do flúor.[o procedimento e], disse.Segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO), as substâncias abrasivas e ácidas mencionadas na receita, como o bicarbonato de sódio e o limão,, afirmou o Conselho ao Checamos, acrescentando ainda que o órgão não recomenda a realização de qualquer tipo de tratamento odontológico sem a avaliação e a supervisão direta do cirurgião-dentista.Procurado pelo Checamos, o Ministério da Saúde do Brasil também informou queUm estudo científico de pesquisadores alemães publicado em 2015, analisou o potencial erosivo de dez líquidos não-alcoólicos nos dentes, e concluiu que o suco de limão estava entre os que apresentaram maior erosividade., afirmou a professora Aranha.Neste sentido, a odontóloga Torres agregou que a mistura compartilhada nas redes é especialmente preocupante:(...)Ela explicou que o tecido que reveste os dentes é o chamado esmalte dentário e, abaixo, existe uma camada chamada dentina.[Mas], disse. E os danos, explicou, seriam ainda maiores nessas pessoas.Aranha afirmou:. Ela explicou que essas lesões são uma perda de tecido de esmalte e de dentina, causada por mecanismos de corrosão, de tensão e de abrasão.Ambas as especialistas consultadas pelo Checamos afirmaram desconhecer estudos científicos sobre os efeitos da receita viralizada para os dentes.