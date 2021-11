Aranha que parece 'obra de arte' não é considerada mortal para o ser humano

Captura de tela feita em 10 de novembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: reprodução)

Captura de tela feita em 10 de novembro de 2021 na página de Nicky Bay no Flickr ( . / ) (foto: reprodução)

América do Norte e Ásia

Publicações que incluem três fotografias de uma aranha que parece uma “obra de arte” e tem a forma de uma moeda ou uma tampa foram compartilhadas mais de 26,6 mil vezes desde o último dia 5 de novembro com a alegação de que se trata de um animal “muito venenoso” e cuja picada mata em menos de cinco minutos. Mas isso é falso. Pertencente ao gênero “Cyclocosmia”, essa aranha não é perigosa para os seres humanos, informaram especialistas à AFP., dizem as legendas das postagens no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 ), que começaram a circular no início de novembro de 2021.Essas mesmas imagens com alegações similares também circularam amplamente em inglês A partir da marca d’água que aparece nas fotografias e de uma busca reversa no Google foi possível encontrar as fotos na conta do Flickr de Nicky Bay , um fotógrafo de Singapura.No título das imagens no Flickr, a aranha é identificada como membro do gênero, com o nome “aranha de alçapão com tampa de cortiça”, em tradução livre do inglês.Na página, o animal é descrito como uma aranhaEm um e-mail enviado à equipe de checagem da AFP, Bay respondeu que tirou a fotografia da aranha na Tailândia. Entretanto, não deu mais detalhes sobre o local devido ao fato de ser muito procurado para tráfico de animais.[a aranha], assinalou Bay.O fotógrafo considera que pelo fato de ser tão rara, pela perda de seu hábitat e pela caça furtiva, esse gênero de aranha corre o risco de estar em perigo de extinção.Em fevereiro de 2020, Nicky Bay publicou as mesmas imagens viralizadas em sua conta no Twitter devido ao fato de suas fotos estaremcom alegações falsas. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas , elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), mostra somente uma espécie do gênero, descoberta na Flórida, Estados Unidos. O site, contudo, indica quepara catalogar a sua situação.Em entrevista por telefone, Diego Barrales Alcalá , integrante da Coleção Nacional de Aracnídeos do Instituto de Biologia da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e curador na plataforma Naturalista , explicou à AFP que foram identificadas dez espécies do gênerono mundo.[espécies desse gênero] n, explicou o especialista, que indicou que ela é conhecida como aranha rolha, entre outros nomes.Sua principal característica é a fragmose, um fenômeno biológico no qual utilizam uma parte do seu corpo para selar a sua toca, de modo que ocorra uma camuflagem e o animal passe despercebido, explicou.Assim como Bay, o acadêmico indicou que elas têm veneno, mas o mesmo ocorre com a maior parte das 48 mil espécies de aranhas descobertas. Apenas uma família, a, não tem veneno, acrescentou Barrales Alcalá., disse. Essas aranhas são, em geral, esquivas, mas se chegarem a picar sentirá dor na área atingida devido à penetração das presas, mas não produz grande reação, explicou., acrescentou Barrales Alcalá. Cole Gilbert , professor de entomologia na Universidade Cornell, por sua vez, comparou a picada dessa aranha à de uma abelha:[de alçapão]No mesmo sentido falou à equipe de checagem da AFP Jason Bond , professor do Departamento de Entomologia e Nematologia da Universidade da Califórnia, em Davis:Segundo Bond, não há nenhuma espécie de aranha conhecida que seja tão tóxica para os seres humanos que possa matar uma pessoa em cinco minutos, como assinalam as postagens viralizadas.