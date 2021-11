Logo após o Reino Unido aprovar em novembro de 2021 o uso do antiviral molnupiravir , da farmacêutica MSD, para tratar casos de covid-19, usuários passaram a sugerir que o medicamento seria apenas uma versão “repaginada” da ivermectina, fabricada pelo mesmo laboratório.





Isso é falso. Os remédios possuem moléculas ativas e mecanismos de funcionamento distintos, como explicaram à AFP diversos especialistas e a empresa responsável pelo medicamento. Até o momento, não há evidências científicas de que a ivermectina seja eficaz contra a covid-19., escreveu um usuário no Twitter no último dia 4 de novembro, compartilhando a notícia sobre a decisão da agência reguladora de medicamentos do Reino Unido.Comentários semelhantes têm se multiplicado no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ) desde então.Também fabricada pela MSD - conhecida como Merck nos Estados Unidos e Canadá -, a ivermectina é um antiparasitário que demonstrou certa eficácia contra o novo coronavírus em testes realizados em laboratório no início da pandemia mas que, desde então, não teve o efeito comprovado clinicamente em humanos.Apesar disso, alguns grupos defendem sua suposta eficácia, argumentando que as evidências contrárias visam descartar um remédio que não seria tão lucrativo para a indústria farmacêutica, uma vez que já é amplamente comercializado.Atualmente em análise na Europa e nos Estados Unidos , o molnupiravir foi desenvolvido por um núcleo sem fins lucrativos da Universidade de Emory, nos EUA, como um antiviral de amplo espectro contra diversas doenças infecciosas. Com a identificação do novo coronavírus, os pesquisadores perceberam que o remédio tinha o potencial de ser eficaz contra o SARS-CoV-2 e firmaram uma parceria com a MSD.O medicamento foi submetido, em seguida, a um ensaio clínico duplo-cego randomizado e controlado por placebo que demonstrou - em análise provisória divulgada pela MSD em outubro de 2021 - que o antiviral reduziu em 50% o risco de hospitalização ou morte em pacientes com covid-19 leve ou moderada.[compartilhada nas redes], informou a MSD Brasil ao AFP Checamos no último dia 4 de novembro., acrescentou.A AFP consultou três especialistas em Ciências Farmacêuticas que compararam a estrutura química dos dois medicamentos e confirmaram suas diferenças., explicou Elizabeth Igne Ferreira , professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP).Wanda Pereira Almeida, professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), deu mais detalhes:As diferenças estruturais também foram confirmadas pelo professor e membro da comissão de divulgação científica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Flavio Emery , que descreveu o molnupiravir, como ume a ivermectina,O mecanismo de funcionamento do molnupiravir também é diferente do da ivermectina, afirmou a MSD Brasil à AFP., explicou a farmacêutica.Igne Ferreira, da USP, detalhou:, acrescentou.Já a ivermectina - um antiparasitário aprovado para tratar doenças causadas por protozoários, vermes, lombrigas e ectoparasitas - demonstrou, in vitro, um outro mecanismo de funcionamento contra a covid-19., explicou Igne Ferreira, destacando que esse efeitopara que seja comprovado., acrescentou a professora da USP.À AFP, a MSD também destacou que, para atingir esse feito contra a covid-19, a ivermectina precisaria de umaAté o momento, autoridades de saúde globais, como a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos ( FDA ), a Agência Europeia de Medicamentos ( EMA ) e a Organização Mundial da Saúde ( OMS ) não recomendam o uso da ivermectina no tratamento da covid-19.