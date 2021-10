Dados britânicos não provam que vacinas anticovid destroem o sistema imunológico ou causam aids

Um artigo adaptado do inglês afirma que dados sobre a vacinação contra a covid-19 no Reino Unido mostram uma "degradação do sistema imunológico" dos vacinados ao longo do tempo, que acabariam por desenvolver aids.



A informação foi compartilhada mais de 390 vezes por usuários nas redes sociais desde 20 de outubro de 2021 e reproduzida pelo presidente Jair Bolsonaro em uma transmissão ao vivo no dia seguinte.



Relatórios oficiais do Reino Unido

Mas as conclusões atribuídas aos relatórios citados, de vigilância dos imunizantes, são falsas, informaram autoridades de saúde britânicas à AFP. As vacinas não enfraquecem o sistema imunológico. Pelo contrário, o estimulam a induzir proteção contra o vírus, lembram os especialistas., sugere o artigo do site Stylo Urbano publicado em 14 de outubro passado., afirma uma das publicações no Twitter ( 1 2 ) e no Facebook ( 1 3 ), que compartilham o texto ou citam seus dados.Afirmação semelhante também circulou em francês Uma busca em motores da internet revela que o artigo %u23BC compartilhado mais de 299 vezes no Facebook, de acordo com a ferramenta CrowdTangle %u23BC foi originalmente distribuído em inglês em 10 de outubro no site The Exposé UK , já verificado pela AFP em várias ocasiões por disseminar informações falsas sobre a vacinação contra a covid ( 1 2 ).De acordo com o artigo viralizado, a informação sobre uma suposta deterioração do sistema imunológico e posterior desenvolvimento de aids nos vacinados contra a covid-19 vem de uma", especificamente com documentos da Public Health England (PHE) , as autoridades sanitárias inglesas.O texto anexa os links para os relatórios semanais de monitoramento das vacinas contra a covid-19 em relação às semanas 36 40 do ano de 2021, que abrange o período de 6 de setembro a 10 de outubro. Nesses documentos, as tabelas indicam o, que são listados por faixa etária.

Assim, é possível ver a proporção de pessoas infectadas com o vírus que já receberam uma dose de imunizante; de pessoas vacinadas com as duas doses, que apresentam esquema de vacinação completo (mais de 14 dias após a segunda aplicação), e das que não foram vacinadas na Inglaterra, como na tabela abaixo, para a semana 37

O artigo viral exibe esses números, mas adiciona à direita de cada uma dessas tabelas duas colunas que não estão nos documentos oficiais, conforme mostrado abaixo para a semana 37. A primeira coluna é intitulada "Estimulação ou degradação do sistema imunológico % (U-V )/U quando positivo (fórmula da Pfizer) (U-V)/V quando negativo" . A segunda coluna chama-se "Declínio ou aumento semanal" .

Interpretação errada dos dados

"Sem impacto na imunidade natural"

Os resultados semanais da colunaforam anexados a uma grande tabela, na captura de tela abaixo, que afirma deduzir odos vacinados, classificado por faixa etária.A publicação diz que faltariam apenas 9 semanas para a degradação total do sistema imunológico em pessoas de 40 a 49 anos, e 15 semanas para vacinados de 50 a 59 anos. informou a Public Health England à equipe de checagem da AFP em 20 de outubro, em referência à versão original em inglês da publicação viralizada. O site The Exposé UK não explica o significado das categorias agregadas, nem a origem dos percentuais obtidos que não aparecem nos relatórios originais.Uma busca por palavra-chave direcionada nos cinco relatórios citados não apresenta nenhum resultado paraem português. Os estudos de vigilância da vacina também não mencionam a. Pelo contrário, concluem que as vacinas são eficazes contra as formas graves de covid-19.No relatório da semana 37, por exemplo, a Public Health England aponta que a taxa de mortes e hospitalizações registrada em um intervalo entre 28 e 60 dias após um teste de covid positivoe éAs autoridades sanitárias inglesas também recordam que,O documento acrescenta queOs relatórios das autoridades de saúde inglesas, citados como fontes para as publicações virais, também não mencionam qualquer risco de que a vacinação contra a covid-19 acabe por causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como aids.Os termoscia Adquirida” ounão aparecem uma única vez nos relatórios de vigilância das vacinas citadas.A aids é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), que destrói o sistema imunológico. Porém, a vacinação contra o vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, realizada por via intramuscular com equipamentos devidamente esterilizados, não permite a transmissão do HIV.Afirmar que as vacinas anticovid podem destruir o sistema imunológico não se baseia em nenhuma evidência científica e, explicaram especialistas entrevistados pela AFP. Pelo contrário, as vacinas contra a covid-19 autorizadas até o momento estimulam o sistema imunológico a induzir proteção contra o vírus causador da covid-19, mesmo que utilizem diversas técnicas para isso (vacinas de RNA mensageiro ou de vetor viral). já havia enfatizado em março de 2021, à AFP, o professor de imunopatologia Michel Moutschen, porque os imunizantes contam com o sistema imunológico para complementar a imunidade inata com a imunidade adquirida, conforme explica nesse documento do Centro Regional de Prevenção da aids e saúde juvenil ( Crisp ) de Île-de-France, na França.Por essa razão,, afirmou o imunologista Sr%u0111a Jankovi%u0107, e menos ainda que oa longo prazo, acrescentou Maja Stanojevic, virologista do Instituto de Microbiologia e Imunologia de Belgrado e consultora da Organização Mundial da Saúde à AFP em dezembro de 2020 A especialista destacou quee que sempre existeA segurança das vacinas é controlada de perto pela OMS pela Agência Europeia de Medicamentos . No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) também monitora os imunizantes contra a covid-19.Até 22 de outubro de 2021, foram administradas 266 milhões de doses de vacinas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde , e não foram registrados casos de imunizados cujo sistema imunitário tenha sidoAs vacinas atualmente aplicadas no Brasil, aprovadas pela Anvisa , são Pfizer, CoronaVac, Janssen e AstraZeneca.Embora muito raras, condições mais graves têm sido associadas à AstraZeneca (trombose), às vacinas de RNA mensageiro (pericardite e miocardite) ou à Janssen (síndrome de Guillain-Barré). A maioria dos efeitos colaterais das vacinas anticovid são leves (dor no local da injeção e febre, por exemplo).A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu em um parecer de 9 de julho queConteúdo semelhante também foi verificado pelo Aos Fatos