Natalia Pasternak não chamou as vacinas anticovid de 'experimentais'

Publicações que somam mais de 13 mil interações nas redes sociais desde 18 de outubro de 2021 alegam que Natalia Pasternak, microbiologista e divulgadora científica brasileira, chamou as vacinas que estão sendo usadas contra a covid-19 de “experimentais” em uma de suas colunas no jornal O Globo. Contudo, o texto não menciona o termo nenhuma vez. Na coluna, a especialista afirma que os imunizantes oferecem uma boa resposta diante da emergência pandêmica e destaca que as vacinas de “segunda geração”, que estão por vir, poderão ser “planejadas e produzidas com mais folga”.diz o texto de uma das publicações compartilhadas no Twitter ( 1 2 ), no Facebook ( 1 2 ) e no Instagram Os conteúdos viralizados destacam uma citação:O trecho faz parte da coluna no jornal O Globo que Pasternak publicou no último dia 18 de outubro, mas ele foi tirado de contexto.Pasternak é microbiologista, divulgadora científica e presidente do Instituto Questão de Ciência , além de pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo ( ICB-USP ).Em seu artigo, a pesquisadora falou sobre os imunizantes de, mas, antes disso, fez um retrospecto sobre os utilizados atualmente. Ela afirma que no início era esperado que as primeiras vacinas não fossem, pois poderiam não ser as mais adequadas paraEla seguiu argumentando que, tendo isso em vista,, pois diversas dessas vacinas. Ela destacou que, ainda assim, essas vacinas não deverão ser produzidas de maneira contínua em todo o mundo., completou.Pasternak concluiu o texto afirmando que a emergência imposta pela covid-19[foi]e que agora, algo que permitirá melhor preparação para emergências futuras.Em nenhum trecho do artigo a autora se refere às vacinas como, tampouco afirma que a população foi feita de, como apontam usuários nas redes sociais.Em outras ocasiões, Natalia Pasternak incentivou o uso das vacinas como estratégia de contenção do avanço do vírus. Em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 %u23BC que investiga a atuação do governo federal do Brasil durante a pandemia %u23BC, em 11 de junho de 2021, ela comparou os imunizantes a um goleiro: apesar de eficazes, não são infalíveis., disse a microbiologista.Ela ainda acrescentou:(...)Em uma página dedicada às vacinas contra a covid-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que[de]Em julho de 2021 , o imunologista e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Eduardo Silveira , afirmou que por haver um processo científico rigoroso, e por já existirem dados confiáveis coletados sobre os imunizantes em uso no Brasil,[que estão sendo aplicadas]



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também informou ao Checamos em outubro de 2021 que todas as vacinas em uso no Brasil “tiveram seus dados de eficácia e segurança avaliados e aprovados” por ela, “garantindo o seu uso dentro das indicações aprovadas”.



A Anvisa acrescentou na nota enviada ao Checamos que os imunizantes em uso “tiveram condução de estudo de fase 3 de pesquisa clínica e já encerraram esta etapa”. “Nenhuma vacina em uso no país foi dispensada de apresentação de dados de fase 3 da pesquisa clínica”, concluiu.



Esta verificação foi realizada com base em informações científicas e oficiais sobre o novo coronavírus disponíveis na data desta publicação.

