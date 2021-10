Não há comprovação de que vacinas anticovid causem distúrbios menstruais

Captura de tela feita em 20 de outubro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: reprodução)



“Absolutamente normal. Acontece. É isso aí” , diz uma postagem feita no Twitter , acompanhada por quatro capturas de tela contendo relatos sobre alterações no ciclo menstrual após a vacinação contra a covid-19.



Conteúdo semelhante também circulou no Facebook ( 1 , 2 , 3 ).



Publicações com alegações similares circularam em espanhol e em um conteúdo checado pela AFP em francês .





Procurada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) informou ao Checamos em 21 de outubro de 2021 que recebeu, até o momento, 309 notificações que[contra covid-19]”. A entidade também afirmou que a informação da notificação é de responsabilidade do notificante e destacou que, acrescentou a Anvisa.“[Essa discussão][no período], explicou ao Checamos Mirian Dal Ben , médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.Em agosto de 2021, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para Saúde ( MHRA ) do Reino Unido afirmou que estava analisando relatos de alterações menstruais suspeitas de serem possíveis efeitos colaterais das vacinas contra covid-19., disse em um comunicado , afirmou Dal Ben.Na França, a Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos para Saúde ( ANSM ) indicou no final de julho passado umde distúrbios menstruais após a vacinação. No entanto, em seu relatório de farmacovigilância publicado no início de agosto, sinalizou que até o momento não era possívelPor sua parte, em agosto de 2021, a Agência Federal de Medicamentos da Bélgica confirmou à equipe de verificação da AFP ter recebido notificações de distúrbios menstruais após a administração de vacinas contra a covid-19:com a vacinação, acrescentou a agência belga., disse a imunologista francesa Sophie Lucas à AFP em 26 de agosto de 2021., explicou.Entrevistado pela AFP em 27 de agosto de 2021, o ginecologista Yannick Manigart , chefe da clínica médica do hospital CHU Saint-Pierre, em Bruxelas, disse que, após ter consultado 15 colegas, não ouviu sobre nenhum caso de oscilações menstruais após a vacinação., afirmou, acrescentando:A ginecologista Axelle Pintiaux também disse à AFP desconhecer quaisquer distúrbios menstruais após a vacinação contra a covid-19. Mas ressaltou que os confinamentos levaram a oscilações do ciclo:[ausência de menstruação], acrescentou a infectologista Dal Ben.O Checamos já verificou anteriormente mitos sobre a menstruação ( 1 ) e sobre as vacinas contra covid-19 ( 1 3 ).

