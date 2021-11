Reino Unido aprova pílula contra COVID-19 da Merck

Pílulas contra COVID-19 da Merck & Co. (foto: Divulgação / Merck & Co.)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .



O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira (4/11) que é o primeiro país do mundo a autorizar o molnupiravir, o tratamento em comprimidos contra a COVID-19 desenvolvido pelo laboratório americano Merck Sharp & Dohme (MSD)."Hoje é um dia histórico para nosso país, porque o Reino Unido é agora o primeiro país do mundo a aprovar um antiviral contra a COVID-19 que pode ser tomado em casa", afirmou o ministro da Saúde, Sajid Javid, em um comunicado."Isto mudará a situação para os mais vulneráveis e os imunodeprimidos, que em breve poderão receber o tratamento revolucionário", acrescentou.O medicamento terá o nome comercial de Lagevrio. Em reação à notícia, a ação da Merck subia mais de 2% nos negócios do pré-mercado em Nova York, por volta das 8h45 (de Brasília)