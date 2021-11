Publicações compartilhadas mais de 3 mil vezes nas redes sociais em vários idiomas desde, pelo menos, fevereiro de 2020 afirmam que as mulheres negras têm um DNA mitocondrial com “todas as variações [genéticas] possíveis para cada tipo de ser humano”, devido à existência do chamado “Eve Gene”.





Mas a afirmação é enganosa: embora a espécie humana tenha se originado na África e os habitantes desse continente apresentem uma maior diversidade genética, segundo cientistas consultados pela AFP, esse boato distorce o conceito de “Eva mitocondrial”., dizem publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), no Instagram ( 1 2 ) e no Twitter Conteúdo similar circulou em espanhol francês , e inglês A afirmação é acompanhada de uma imagem da obra da pintora norte-americana com origem afrocubana Harmonia Rosales intitulada, de 2018, que apresenta a Virgem Maria negra rodeada de crianças de diferentes cores de pele.As mitocôndrias são, segundo a definição do Larousse Médical diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) da França e membro do laboratório de biometria e biologia evolutiva da Universidade de Lyon 1, explicou à equipe de verificação da AFP que, assim como o núcleo de nossas células, as mitocôndrias contêm ácido desoxirribonucleico (DNA), o portador da informação genética. O estudo das mitocôndrias, transmitidas exclusivamente pelas mães, de geração em geração, permite, detalhou.Mas as publicações viralizadas dão uma interpretação errada,, segundo Evelyn Heyer, professora de antropologia genética no Museu Nacional de História Natural (MNHN) de Paris e autora do livro “ L'Odyssée des Gènes ” (, em tradução livre do francês).oumencionado nas publicações não existe, mas parece se referir à noção de “”., explicou Heyer.A existência dessa mulher negra, que provavelmente viveu na África há cerca de 200 mil anos, foi estabelecida em 1987 por Rebecca Louise Cann, Mark Stoneking e Allan Charles Wilson em um artigo publicado na revista científica norte-americana Nature.Os autores chegaram a essa conclusão após analisar amostras de DNA mitocondrial de 147 pessoas de cinco regiões diferentes do mundo: África, Ásia, Austrália, Europa e Nova Guiné, no Oceano Pacífico., disse Duret, do CNRS., acrescentou.O termonão aparece no artigo de Cann, Stoneking e Wilson. Essa denominação,segundo Laurent Duret, nasceu após a publicação de sua obra., disse Heyer.(...),, acrescentou.Essa mulher é, mas o nome de Eva sugere a ideia de um berço da humanidade,, resume a cientista.Os dois cientistas consultados pela AFP destacaram também que cada fragmento dos nossos cromossomos tem sua própria história e genealogia., explicou Duret., por exemplo um, se estivéssemos interessados no cromossomo sexual Y, disse.Porém, para Duret,[transmitida na publicação viral][cientificamente][desse DNA]”, explicou Heyer. Os tipos de DNA mitocondrial observados fora do continente representam, disse Duret., acrescentou.Em seguida, os humanos migraram para outras partes do mundo,, explicou Duret.Portanto, as publicações viralizadas são enganosas: ainda que o DNA das mulheres negras de hoje não tenha[genéticas]na Terra e que onão exista, o DNA mitocondrial de cada ser humano descende de uma mulher africana que viveu há cerca de 200 mil anos. Além disso, como a espécie se originou na África antes de migrar para outras regiões, as populações desse continente têm a maior diversidade genética.