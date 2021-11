Um vídeo de 2012 foi compartilhado como se mostrasse a queda do avião de Marília Mendonça

Um vídeo em que um avião é visto voando baixo antes de cair sobre uma área verde foi compartilhado mais de 200 mil vezes em redes sociais desde o último dia 6 de novembro, em publicações que asseguram mostrar o acidente que levou à morte da cantora de música sertaneja Marília Mendonça um dia antes, em Caratinga, Minas Gerais.



No entanto, a gravação data de 20 de abril de 2012, quando uma aeronave caiu a poucos metros do aeroporto de Jundiaí, em São Paulo., diz uma das publicações amplamente compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), Twitter ( 1 3 ) e TikTok ( 1 3 ).Outras versões não mencionam explicitamente a cantora, mas compartilham a gravação com o texto[hora]e uma música de Marília Mendonça ao fundo.A cantora de 26 anos faleceu no último dia 5 de novembro quando o avião que a levava para realizar um show em Caratinga, Minas Gerais, caiu sobre uma cachoeira na zona rural da cidade. Um produtor e um tio de Marília, que trabalhava com a artista, assim como o piloto e o copiloto da aeronave também faleceram no acidente.A gravação compartilhada nas redes não retrata, contudo, esse momento.Uma busca reversa no Google por fragmentos da gravação mostra que as mesmas imagens já haviam sido publicadas no Facebook cerca de dois meses antes da queda do avião que levava Marília. Segundo a publicação, o vídeo mostraria um acidente que deixou sete mortos no município de Piracicaba, em São Paulo, em 14 de setembro de 2021.Para corroborar essa informação, o AFP Checamos procurou registros do acidente de Piracicaba. A busca levou, no entanto, a uma matéria do portal de notícias G1 que indica que o vídeo é ainda mais antigo e havia sido incorretamente associado nas redes ao avião que caiu em setembro de 2021.Segundo o texto, as imagens teriam sido gravadas, na verdade, em 20 de abril de 2012, quando um avião tentava pousar no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo, e acabou caindo a cerca de 300 metros da pista de pouso. O piloto não sobreviveu.De fato, uma segunda busca no Google, desta vez por registros do acidente de Jundiaí, mostra que uma versão mais longa da gravação atribuída ao acidente de Marília Mendonça circula na internet desde abril de 2012 Nessa versão do vídeo é possível ver que o avião caiu em uma área muito mais urbana do que o local onde foi encontrado o avião da cantora de música sertaneja.Aos 44 segundos da gravação é possível identificar, ainda, um galpão com o nome localizado no aeroporto de Jundiaí.Procurado, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo ( Daesp ) confirmou à AFP que as imagens compartilhadas nas redes não são recentes: “A equipe de checagem da AFP também verificou um áudio incorretamente associado ao acidente que levou à morte de Marília Mendonça.