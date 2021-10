Aeromoças estavam protestando contra demissões, não contra a vacinação

Captura de tela feita em 28 de outubro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: reprodução)

Ato contra demissões e cortes no pagamento

Sindicato confirma que protesto não teve a ver com a vacinação

Comparação feita em 28 de outubro de 2021 entre o vídeo viralizado (E) e a transmissão ao vivo do protesto pela USB ( . / ) (foto: reprodução)

Um vídeo de um protesto silencioso feito por aeromoças na Itália foi compartilhado mais de 350 vezes nas redes sociais desde o último dia 24 de outubro acompanhado da alegação de que elas estariam se recusando a tomar a “injeção letal”, em referência à vacina contra a covid-19. Isso é falso. A imprensa noticiou o caso, que se tratava de um ato contra as demissões feitas pela companhia aérea Alitalia. O sindicato que apoiou a manifestação confirmou que o evento “não teve nada a ver com a vacinação”., indica a legenda de uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ).No vídeo viralizado é possível ver as mulheres usando o uniforme de comissárias de bordo, despindo-se silenciosamente em uma praça. A sequência também circulou no Twitter ( 1 2 ) como se fosse um ato contra a vacinação, mencionando a hashtag “#NoPass”, e em outros idiomas, como o holandês ( 1 2 ). “passe verde” na Itália é um documento que mostra se alguém se recuperou da covid-19, testou negativo, ou foi vacinado, semelhante ao que foi adotado na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo O “passe verde” italiano se tornou obrigatório para todos os trabalhadores desde o último 15 de outubro, causando manifestações em todo o país.O protesto dessas comissárias de bordo, no entanto, não tem qualquer relação com a vacinação contra a covid-19.Uma busca reversa no Google por capturas de tela da sequência viralizada obtidas por meio da ferramenta InVid-WeVerify * levou a matérias publicadas por veículos de comunicação sobre o protesto.A CNN, por exemplo, noticiou que. A manifestação ocorreu na Piazza del Campidoglio , no centro de Roma, em 20 de outubro de 2021.A agência de notícias italiana Ansa informou queDa mesma forma, a Euronews explicou que a companhia aérea Alitalia fez seu último voo e foi substituída por uma empresa, ITA , que está. Além disso, integrantes do sindicato assinalaram que aqueles que forem trabalhar para a ITA terão uma diminuição significativa no salário.Os jornais italianos relataram que a manifestação foi comandada pela Unione Sindacale di Base (USB) e apontou como a fonte do vídeo a sua página no Facebook . Em nenhum desses sites há qualquer menção a uma crítica à vacinação contra a covid-19.Na página no Facebook da USB há uma publicação da transmissão ao vivo do protesto, datado de 20 de outubro de 2021, cujas imagens são idênticas às do vídeo viralizado, mas sem qualquer menção à vacinação contra a covid-19.



No site da Unione Sindacale di Base também foram publicados registros do ato, descrito como “um protesto silencioso contra o desprezo pela lei e a arrogância com que a ITA mandou embora 8 mil funcionários da antiga companhia” . O artigo também indica que vários membros da USB participaram da manifestação.



A equipe de checagem da AFP entrou em contato com o sindicato no último 27 de outubro para perguntar se o ato visto no vídeo tinha alguma relação com a imunização contra covid-19.



O porta-voz da USB, Piero Santonastaso, respondeu: “Confirmo que o protesto das comissárias de bordo da Alitalia na Campidoglio em 20 de outubro [de 2021] , organizado com o apoio da USB, não tinha nada a ver com a vacinação” .



*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .