Não há registro de declaração de Mohamed Salah sobre 3 gols para Bolsonaro

Captura de tela feita em 28 de outubro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: reprodução)

Publicações compartilhadas mais de 700 vezes nas redes sociais ao menos desde 26 de outubro passado afirmam que o jogador Mohamed Salah, atacante do time inglês Liverpool, teria dedicado três gols feitos em partida contra o Manchester United no dia 24 ao presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o AFP Checamos não encontrou qualquer registro da declaração nas redes sociais do jogador, e o jornalista a quem a informação é creditada se referiu às publicações como “fake”., dizem publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 2 ).De acordo com as mensagens, ele teria declarado:As publicações fazem referência à partida do Liverpool, time de Mohamed Salah, contra o Manchester United pela Premier League, em 24 de outubro. Na ocasião, Salah marcou 3 dos 5 gols no time adversário.Usuários citam como fonte da entrevista o jornalista Jorge Nicola - embora as publicações creditem seu nome incorretamente, com um “s” que não existe em “Nicola”.Contudo, o Checamos não encontrou registro de qualquer declaração ou entrevista de Salah no blog do jornalista ou em suas contas no Instagram , no Facebook , no YouTube e no Twitter , onde a última menção a “Salah” foi feita em 2017 . Em resposta ao Checamos sobre o caso, Nicola afirmou, por meio de sua equipe, desconhecer as declarações, que classificou comoUma busca nas redes de Salah tampouco mostrou resultados compatíveis com a alegação. No Twitter e no Instagram , há apenas uma publicação feita após o dia 24 de outubro, quando aconteceu a partida, e nenhuma das duas faz menção a Bolsonaro. Já na conta oficial do jogador no Facebook , a última publicação é de 18 de setembro Uma pesquisa pelas palavras-chave “” no motor de buscas do Google também não levou a resultados referentes à suposta declaração do jogador sobre gols dedicados ao presidente do Brasil.Essa alegação também foi verificada pela Lupa