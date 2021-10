As ondas de frio na Antártica e no Brasil não provam que o aquecimento global não exista

Publicações compartilhadas mais de 3.200 vezes nas redes sociais desde, pelo menos, 30 de junho de 2021, afirmam que ambientalistas passaram a usar o termo “mudanças climáticas” no lugar de “aquecimento global” para justificar eventos de frio intenso como os que ocorreram na Antártica e no Brasil.



Segundo as publicações, tais episódios provariam que o aquecimento global não existe. Contudo, especialistas explicaram à AFP que, além de as expressões terem significados diferentes, episódios de frio recorde não significam que a temperatura média do planeta não esteja aumentando.



“Entenderam porque mudaram de ‘aquecimento global’ para o vago e elástico ‘mudanças climáticas’, onde cabe tudo?!” , questiona uma das mensagens compartilhadas no Twitter ( 1 , 2 , 3 ), que destacam a notícia de que os últimos 6 meses na Antártica foram os mais frios já registrados. O conteúdo também circulou no Facebook ( 1 , 2 , 3 ) e alegações semelhantes foram compartilhadas em inglês e espanhol .



Mudanças climáticas e aquecimento global

Frio recorde na Antártica

Uma embarcação da marinha brasileira leva suprimentos para a Estação Antártica Comandante Ferraz em 7 de março de 2014 ( AFP / Vanderlei Almeida)

Onda de frio no Brasil

, diz outra afirmação similar compartilhada no Twitter em junho passado e que também foi publicada no Facebook ( 1 3 ).Diferentemente do que indicam as publicações, os termossão conceitos diferentes, ainda que relacionados.A ONG World Wide Fund for Nature (WWF) explica que o termorefere-se ao aumento da temperatura média da camada de ar próxima à superfície da Terra e dos oceanos, o que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas - ligadas, principalmente, ao aumento das emissões de gases que causam o efeito estufa.Já o conceito deé mais amplo, e expressa como o aumento da temperatura média da Terra interfere nas dinâmicas climáticas globais. Esse termo, explicou ao Checamos em 19 de outubro Marcelo Laterman , porta-voz de Clima e Justiça do Greenpeace., acrescentou.Ainda segundo Laterman, por essa razão o termovem sendo menos usado, já que é comumente mal interpretado, ainda que não esteja errado. A confusão entre os termos, explica o porta-voz, está relacionada ao entendimento de dois conceitos distintos: clima e tempo., afirmou ao Checamos. E acrescentou:De fato, em agosto de 2021, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas ( IPCC ) produziu um relatório sobre os impactos do aumento na temperatura do planeta. Segundo a publicação, com um aquecimento global de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, limite estabelecido pelo Acordo de Paris , temperaturas extremamente altas têm 4,1 vezes mais probabilidade de acontecer. Já a ocorrência de precipitações extremas serão 1,5 vezes mais prováveis, e secas, duas vezes mais prováveis.O termo aquecimento global, acrescentou Suely Araújo , especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima ao Checamos em 19 de outubro., disse.Em 5 de outubro, o Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos [NSIDC, na sigla em inglês] reportou que o inverno de 2021 na Antártica, que ocorre entre junho e agosto no continente, foi o segundo mais frio já registrado,Isso não significa, porém, que a mudança climática não esteja ocorrendo, mesmo nos pólos. Cientistas consultados pela equipe de verificação da AFP concordam que os mantos de gelo na Antártica continuarão a derreter e aumentar o nível do mar.Dados de satélites da Nasa mostram que os mantos de gelo terrestres na Antártica e na Groenlândia vêm perdendo massa desde 2002., resume a agência espacial americana. Peter Jacobs , cientista do clima que trabalha com Ciência da Terra no Centro de Voos Espaciais Goddard da Nasa, afirmou à AFP que, acrescentou. Nana Karlsson , glaciologista e cientista sênior no Serviço Geológico da Dinamarca e Groenlândia (GEUS), em entrevista à AFP, concorda: Alison Banwell , pesquisadora e glaciologista no Instituto Cooperativo para a Pesquisa em Ciências Ambientais ( Cires ) dos Estados Unidos, disse à AFP que é nítido que os humanos estão conduzindo a atual tendência de aquecimento global a longo prazo., disse., Banwell agregou.Um vórtice polar forte é a causa provável desse frio recorde, segundo Isabella Velicogna , que monitora a variação de massa de gelo na Antártica para o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. O vórtice é formado por ventos mais fortes do que o normal., explicou. Samantha Buzzard , glaciologista e cientista do clima na Universidade de Cardiff em Gales, disse que, afirmou.A pesquisadora acrescentou que o inverno rigoroso de 2021 também deve ser colocado no contexto de várias décadas de tendência climática para entender o que está ocorrendo na Antártica, agregando também que, no ano de 2020, o continente também atingiu um recorde de calor , disse Buzzard., agregou. Carlos Nobre, pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados ( IEA-USP ), explicou ao Checamos em 25 de outubro de 2021 que não existem dúvidas científicas sobre a existência do aquecimento global. A respeito de ondas de frio causadas pelas mudanças climáticas, afirmou:[no Brasil][...](...), agregou.Com o aquecimento global, o calor fica retido na baixa atmosfera e isso acaba induzindo a eventos extremos.[se][isso], exemplificou Nobre ao Checamos.O pesquisador acrescentou, ainda, que o impacto do aquecimento global já é sentido no Brasil sob a forma de secas históricas, como as registradas em 2021 no Sudeste e Centro-Oeste, ondas de calor e recordes de incêndio florestais.