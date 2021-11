É antigo o áudio atribuído ao acidente de avião que levou à morte da cantora Marília Mendonça

Poucas horas após o acidente de avião que levou à morte da cantora de música sertaneja Marília Mendonça e de mais quatro pessoas, em Caratinga, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2021, usuários passaram a compartilhar um áudio do que seriam as “últimas palavras” do piloto da aeronave.



Gravação antiga

Fãs fazem fila para participar do velório da cantora Marília Mendonça, no Ginásio Goiânia Arena, em Goiás, em 6 de novembro de 2021 ( AFP / Evaristo Sá)

Mas a gravação circula nas redes há mais de nove anos atribuída à caixa preta da aeronave que fazia o voo 1907 da Gol e que colidiu sobre o estado do Mato Grosso em setembro de 2006, deixando 154 vítimas., escreveu um usuário ao compartilhar a gravação, reproduzida mais de 500 mil vezes no Facebook ( 1 2 ), Twitter ( 1 2 ) e TikTok ( 1 3 ).No áudio, de cerca de 1 minuto e 20 segundos, dois homens conversam sobre um episódio ocorrido noquando são interrompidos por ruídos externos. Em seguida, é possível ouvir exclamações de nervosismo e uma pessoa pedindo repetidamente por calma.- Anna Marina: 'Internet é um mundo sem dono. Ninguém checa nenhuma informação' Nem todas as publicações viralizadas mencionam Marília Mendonça, mas a gravação começou a ser compartilhada pouco após ser noticiado que um avião que transportava a cantora, de 26 anos, havia caído em Caratinga, Minas Gerais, onde a artista faria um show no último dia 5 de novembro.Marília não sobreviveu à queda, assim como as outras quatro pessoas que a acompanhavam no bimotor modelo Beech Aircraft., lamentou um usuário em uma das publicações que difundem o suposto áudio do acidente.Em outros comentários, no entanto, internautas apontaram que a gravação não seria do avião da cantora, mas da queda da aeronave que operava o voo 1907 da Gol, em 29 de setembro de 2006.Nessa data, o Boeing 737-8E decolou do aeroporto de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, mas colidiu no ar com um jato Legacy, que ia na direção contrária, caindo sobre a terra indígena Capoto-Jarinã, no Mato Grosso. Nenhum dos 154 passageiros da aeronave sobreviveu.De fato, uma busca no Google pelas palavras-chaveleva a diversos registros antigos do áudio agora atribuído ao acidente envolvendo a cantora.Publicações feitas no YouTube ( 1 3 ) e Facebook entre 2012 e 2018 trazem uma versão mais longa da mesma gravação, garantindo que as palavras foram retiradas da caixa-preta do avião da Gol que colidiu em setembro de 2006.A equipe de checagem da AFP não conseguiu localizar uma transcrição oficial da caixa-preta do voo 1907, mas o relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira sobre o episódio, publicado em 2008, traz uma descrição semelhante ao áudio compartilhado nas redes sociais., diz o documento.Uma reportagem publicada pela revista Piauí, em junho de 2011, sobre o acidente do avião da Gol também menciona conversa parecida com a que pode ser ouvida na gravação viralizada., relata a matéria.O AFP Checamos entrou em contato com a Força Aérea Brasileira e com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso para confirmar a origem do áudio compartilhado nas redes, mas não obteve retorno até a publicação deste artigo.No último 6 de novembro, milhares de brasileiros se reuniram do lado de fora do Ginásio Goiânia Arena, em Goiás - onde foi realizado o funeral de Marília Mendonça -, para prestar homenagem e se despedir da cantora.O AFP Checamos também verificou um vídeo incorretamente atribuído ao acidente envolvendo a cantora.