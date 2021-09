A Força Aérea dos EUA não utilizou um 'avião inflável' no Afeganistão

Captura de tela feita em 1º de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

O avião existe

O número 1109

“Atores de crise?”



Video shows hundreds of people running alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the Kabul airport.

Imagens de um avião da Força Aérea norte-americana no aeroporto de Cabul foram compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o último dia 18 de agosto junto à afirmação de que se tratava de um “modelo inflável” utilizado para simular a evacuação no Afeganistão. No entanto, não há nenhuma prova que respalde essa versão: imagens transmitidas por dezenas de meios de comunicação em 16 de agosto de 2021 mostram a aeronave decolando e no ar, e a Força Aérea dos Estados Unidos confirmou à AFP que o avião é real., diz uma das publicações no Facebook ( 1 3 ), que incluem duas fotos de aviões militares norte-americanos.Segundo as postagens, a imagem de cima mostra um avião real, enquanto a de baixo corresponderia a um, utilizado como parte de uma simulação das evacuações no Afeganistão.Afirmações sobre o “avião falso” também circulam no Twitter ( 1 2 ), assim como em publicações em inglês As postagens, que começaram a circular três dias depois que os talibãs tomaram o controle do palácio presidencial em Cabul, em 15 de agosto, não explicam por qual motivo um gigantesco avião inflável teria sido fabricado, nem qual seria o objetivo de simular a retirada de pessoas do aeroporto internacional da capital afegã.O avião militar de carga é um C-17 Globemaster III , cujo primeiro modelo fez seu voo inaugural em 1991. Atualmente, a Força Aérea norte-americana conta com 223 aeronaves desse tipo. A 02-1109, que aparece nas publicações viralizadas, está ativa ao menos desde 2004 Deana Heitzman, porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos, disse à equipe de verificação da AFP no último dia 26 de agosto:[visto nas publicações nas redes sociais]Várias das publicações viralizadas relacionam o número, visto próximo às janelas do avião militar, com uma suposta alusão aos atentados de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, para os quais geralmente se usa a referência “9/11” nos Estados Unidos.No entanto, o número 1109 da aeronave corresponde a seu número de registro, como visto nas fotografias do banco de imagens de aviação Jetphotos, e como foi confirmado pela própria Heitzman.De acordo com um artigo da revista Air Force Association (AFA) publicado no último dia 17 de agosto, o avião decolou de Washington eA também porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos Ann Stefanek comentou à equipe de verificação da AFP que antes que a tripulação pudesse descarregar a aeronave em 16 de agosto,As imagens de pessoas correndo atrás do avião durante a sua decolagem deram a volta ao mundo.O ruído do motor do avião que se preparava para decolar é claramente audível. Nada aponta, como asseguram as publicações viralizadas, que os homens que correm ao seu redor, alguns dos quais perderam a vida após a decolagem, sejamOutras sequências, como as divulgadas pela agência de notícias afegã A%u015Bvaka e pela rede de notícias do Catar Al-Jazeera , mostram pessoas caindo da aeronave em pleno voo. Quando o avião chegou ao Catar, foram encontrados restos humanos no trem de pouso.O Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea dos EUA anunciou uma investigação sobre os acontecimentos que levaram à decolagem caótica de 16 de agosto.