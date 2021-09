Estudo preliminar de Oxford não diz que vacinados têm 251 vezes a carga viral de não vacinados

Captura de tela feita em 31 de agosto de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / )







“Indivíduos vacinados estão lançando explosões virais concentradas em suas comunidades e provocando novos surtos de COVID. Os trabalhadores de saúde vacinados estão quase certamente infectando seus colegas de trabalho e pacientes, causando terríveis danos colaterais”, aponta a publicação.



Essa alegação também circulou em

, aponta a publicação.Essa alegação também circulou em francês e em espanhol

De onde vem esse número?

“Uma interpretação errada dos dados”

Captura de tela feita em 27 de agosto de 2021 da seção de preprints no site da The Lancet ( . / )

Vacinados não são “uma ameaça para não vacinados”

“Profissionais de saúde totalmente vacinados transportam 251 vezes a carga viral”, indica o título de um texto publicado no último 23 de agosto e que soma mais de 3 mil interações nas redes sociais. O artigo cita um estudo científico do Grupo de Pesquisas Clínicas da Universidade de Oxford. Mas trata-se de um trabalho não revisado por pares que analisa a carga viral do novo coronavírus em profissionais da saúde infectados com a variante delta e com as cepas iniciais da covid-19, antes do início da vacinação. Especialistas indicaram à AFP que, para comparar a carga viral em pessoas vacinadas e não vacinadas, teria sido necessário estudar os dois grupos infectados com a mesma cepa.A cifra compartilhada nas publicações virais foi obtida de uma publicação científica preliminar:, postada em 10 de agosto de 2021 Nesse, ou publicação não revisada por pares, os pesquisadores estudaram as infecções pela variante delta do novo coronavírus entre a equipe médica de um hospital especializado no tratamento de doenças infecciosas no Vietnã. Todos haviam sido vacinados contra a covid-19 com o imunizante da AstraZeneca.Entre 11 e 25 de junho de 2021, 69 dos 900 trabalhadores do hospital testaram positivo para o SARS-CoV-2, todos infectados pela variante delta. Desses 69, 62 participaram de um ensaio clínico. Entre os infectados, 49 eram pré-sintomáticos e apenas um necessitou de suprimento de oxigênio.Ao contrário do que afirmam os internautas, o texto não é um, mas uma versão preliminar de um artigo científico que ainda não foi revisado por pares ou publicado em uma revista científica.O preprint foi divulgado em uma plataforma dentro do site da The Lancet, que reserva uma parte de seu portal para esse tipo de artigo. Mas a revista médica deixa clara a diferença entre o que está disponível na seçãoe o que é publicado na revista em si., escreve o site que abriga esses trabalhos.E detalha queO númeroaparece na parte de resumo (, em inglês) da pré-publicação, um apanhado do trabalho realizado que resume a maneira como as pesquisas foram conduzidas, bem como as conclusões alcançadas.[carga viral], relatam os pesquisadores.Em outros termos, é explicado que os profissionais de saúde - todos vacinados na amostra - infectados pela variante delta tinham cargas virais superiores às daquelas de pessoas infectadas pelas cepas iniciais do vírus, durante os primeiros meses da pandemia, quando as vacinas contra a covid-19 ainda não estavam disponíveis., explicou Frédéric Altare , imunologista e diretor de pesquisa no Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica (Inserm) da França, contactado em 25 de agosto de 2021 pela equipe de verificação da AFP , continuou o especialista., acrescentou à AFP, no mesmo 25 de agosto, o professor Jean-Daniel Lelièvre , chefe do serviço de doenças infecciosas no Hospital Henri-Mondor de Créteil, França. Ele explicou, ainda, que concluir que a carga viral de vacinados é, como faz o artigo compartilhado nas redes sociais, é umaNa verdade, as cepas originais do vírus detectadas durante os primeiros meses da pandemia foram suplantadas posteriormente pelas variantes.Segundo dados da Rede Genômica da Fiocruz , em agosto de 2021, 46,5% dos genomas sequenciados do SARS-CoV-2 eram da variante delta. Essa cepa, inicialmente detectada na Índia, é considerada 60% mais transmissível do que sua antecessora, a alfa, e duas vezes mais transmissível que a original do vírus.[testes de PCR que permitem avaliar a carga viral da amostra], assinalou à AFP no mesmo sentido Yves Buisson , epidemiologista e membro da Academia de Medicina da França, em 25 de agosto de 2021.Para comparar as cargas virais de pessoas vacinadas e não vacinadas seria necessário utilizar uma amostra de pacientes infectados pela mesma cepa viral e em um período de tempo semelhante, o que não foi feito nesse trabalho, já que a carga viral de pacientes não vacinados infectados pela variante delta não foi pesquisada.É impossível, portanto, concluir com base nesse estudo que hoje uma pessoa vacinada teria uma quantidade mais significativa de vírus em seu organismo do que uma pessoa não vacinada. Até a aparição da variante delta, diferentes estudos ( 1 3 ) concluíram que as vacinas reduziram a carga viral, como explicado à AFP Claude-Agnès Reynaud , imunologista e diretora de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) da França. afirmou em 3 de agosto de 2021.A situação, no entanto, tornou-se mais complexa com a aparição da variante delta, com a qual o grau de contágio, de fato, suscita temores de queda no nível de proteção das vacinas existentes e de rebote na circulação e transmissão do vírus, tanto entre vacinados quanto entre não vacinados.Além disso, os especialistas apontam que a vacina utilizada para imunizar os trabalhadores de saúde no hospital vietnamita era a AstraZeneca. Sua eficácia é ligeiramente menor diante das formas sintomáticas da doença provocadas pela variante delta: 60% contra 88% para a Pfizer/BioNTech, segundo um estudo britânico publicado em maio.