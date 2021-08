Lula não disse que irá regular padres e pastores se for eleito; fala foi editada

Captura de tela feita em 31 de agosto de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Militares, não “pastores e padres”

Um vídeo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parece dizer que mostrará a padres e pastores “qual é o papel deles” se for eleito novamente para o Palácio do Planalto foi visualizado mais de 670 mil vezes em redes sociais desde o último dia 26 de agosto. A gravação foi, no entanto, manipulada. No registro original, Lula (2003-2010) disse: “Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com os militares, como chefe das Forças Armadas, como chefe supremo, para dizer qual é o papel deles”.No vídeo compartilhado no Facebook TikTok , Lula usa máscara de proteção contra a covid-19 e parece dizer:A suposta afirmação foi amplamente replicada nas redes sociais, inclusive por políticos, como os deputados federais Filipe Barros (PSL - PR) e Soraya Manato (PSL - ES).Artigos com a mesma alegação também somam milhares de compartilhamentos ( 1 2 )., diz texto publicado no site Terra Brasil Notícias A gravação que embasa todas essas publicações foi, no entanto, manipulada.Uma busca no Google por palavras-chave ouvidas no vídeo leva à transmissão ao vivo da coletiva de imprensa onde foram feitas as imagens, disponibilizada nas contas oficiais de Lula no Facebook e no YouTube.Ao assistir à íntegra a gravação, feita no último dia 25 de agosto em Natal, é possível verificar que trechos da fala do ex-presidente foram recortados e trocados de lugar na sequência compartilhada nas redes. No registro original, Lula falava, na verdade, sobre o papel das Forças Armadas na política.A partir dos 47 minutos da transmissão ao vivo, Lula começa a responder à seguinte pergunta:O ex-presidente responde:(...)Lula continua:A coletiva de imprensa também foi transmitida ao vivo pelo jornal Tribuna do Norte, de Natal. No registro, a fala do ex-presidente é a mesma ouvida na transmissão disponibilizada em seus perfis.Em sua conta no Twitter, Lula se posicionou sobre a alegação viralizada.O ex-mandatário ainda não confirmou oficialmente a intenção de se candidatar às eleições presidenciais de 2022, mas em publicação no Twitter afirmou que, será candidato.Conteúdo semelhante a este também foi verificado pelos sites Aos Fatos