No Brasil, tributos federais estão vigentes sobre combustíveis e foram zerados apenas para o gás

Captura de tela de uma publicação no Facebook feita em 31 de agosto de 2021 ( . / )

Impostos sobre combustíveis

Captura de tela de uma publicação no Facebook feita em 31 de agosto de 2021 ( . / )

Gás de cozinha

Publicações em que se alega que o presidente Jair Bolsonaro teria “zerado o imposto sobre combustíveis” circulam desde pelo menos 15 de agosto de 2021 com mais de 14 mil compartilhamentos. Algumas mensagens acompanham um vídeo, no qual o mandatário afirma que eliminou o imposto federal sobre o gás de cozinha e questiona as razões para a alta no preço do combustível. Mas as postagens são falsas. Embora o tributo federal sobre o gás esteja, de fato, zerado desde março, o mesmo não vale para os combustíveis atualmente, de acordo com informações da Petrobras e da Receita Federal.dizem as publicações no Facebook ( 1 3 ) e no Instagram ( 1 2 )., escreveu uma usuária no Twitter No vídeo viralizado, o presidente Bolsonaro declarou que o imposto federal para o gás de cozinha foi eliminado, o que de fato ocorreu em março de 2021 . Ele não afirmou, porém, tersobre combustíveis, como dizem os usuários nas redes sociais.De acordo com detalhamento disponibilizado pela Petrobras , referente ao período de 15 a 21 de agosto de 2021, os tributos federais cobrados sobre a gasolina totalizaram 11,5%. Já a porcentagem referente ao diesel correspondia a 6,9% do valor total do combustível.Os tributos federais que incidem sobre os combustíveis são a Cide , o PIS/Pasep e a Cofins , conforme indica a ANP . Já o ICMS , imposto estadual, correspondia a uma média de 27,6% do valor da gasolina e a 15,9% do diesel, de acordo com a estatal.No período referido, o preço médio de revenda da gasolina no Brasil era de R$ 5,95, enquanto o valor médio cobrado pela Petrobras às distribuidoras foi de R$ 2,04. O estado com o preço médio mais alto de repasse ao consumidor, R$ 6,48, foi o Rio de Janeiro, enquanto em São Paulo o valor foi o mais baixo, de R$ 5,62.Em relação ao diesel, o valor médio de revenda no país foi de R$ 4,67, e a média praticada nas refinarias ficou em R$ 2,54. O valor mais alto pago pelo consumidor foi em Goiás, onde o combustível atingiu R$ 4,75. No Paraná, a média de R$ 4,42 foi a mais baixa registrada.A assessoria de imprensa da Receita Federal disse ao Checamos queMas, ainda segundo a instituição,O Ministério da Economia, questionado pela AFP sobre a existência de alguma medida para zerar tributos federais sobre combustíveis, não respondeu até a publicação desta reportagem.As postagens de usuários que afirmam que os impostos federais sobre os combustíveis foram zerados pelo governo federal parecem confundir a iniciativa tomada com relação ao gás de cozinha.Em março de 2021 , o Executivo realmente zerou os tributos federais sobre o gás de cozinha. Até 31 de agosto de 2021, a redução ainda estava válida, sem data para expirar.diz o presidente Jair Bolsonaro no vídeo viralizado.Uma consulta ao sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o período de agosto de 2021 indica que o preço médio do gás de cozinha (GLP) no Brasil foi de R$ 93,48, com preço máximo de R$ 130.Em algumas mensagens viralizadas , o custo final do produto é associado aos impostos cobrados pelos governos estaduais sobre o GLP. Petrobras explica em seu site que o preço do GLP é determinado por diversos fatores, incluindo oscilações no mercado internacional:, afirma.A estatal também detalha a composição do preço do gás de cozinha. Segundo os últimos dados disponíveis no site da Petrobras, coletados de 15 a 21 de agosto de 2021, com os tributos federais zerados, o ICMS %u23BC imposto estadual %u23BC representou 14,9%, em média, do preço do produto.A AFP já checou outra alegação a respeito do impacto do ICMS no valor final do gás de cozinha.