Esta explosão noturna é anterior ao atentado no aeroporto de Cabul de 26 de agosto

Após o ataque nas proximidades do aeroporto da capital afegã em 26 de agosto de 2021, um vídeo de uma explosão noturna foi visualizado mais de 23 mil vezes nas redes sociais como se mostrasse o acontecido em Cabul. Mas a sequência circula ao menos desde o último dia 21 de agosto vinculada a um bombardeio israelense na Faixa de Gaza.

“Atenção: pelo menos uma segunda explosão foi confirmada em Cabul, perto do Baron Hotel, que se localiza próximo ao aeroporto. O hotel estava sendo usado para abrigar pessoas que tentavam deixar o país”, diz uma das publicações compartilhadas no Twitter (1, 2), no Facebook e no Instagram.



Captura de tela feita em 27 de agosto de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / )



O vídeo também foi compartilhado em inglês espanhol como se correspondesse à explosão no aeroporto da capital afegã registrada em 26 de agosto de 2021, um atentado suicida reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico . Embora, em um primeiro momento, o Pentágono dos Estados Unidos tenha falado em dois agressores e duas explosões, em uma declaração posterior disse que havia sido apenas uma. A gravação mostra uma explosão perto de uma área residencial durante a noite. O som da detonação pode ser ouvido, antes de uma grande nuvem de fumaça tomar local atingido por uma bola de fogo.O atentado suicida em Cabul ocorreu ao anoitecer . Vídeos autenticados pela AFP, que mostram vítimas perto do aeroporto, confirmam que ainda havia luz no momento do ocorrido.Uma busca reversa no Google por um dos quadros de vídeo viralizado, usando a ferramenta InVid-WeVerify *, levou a uma notícia de 21 de agosto de 2021 sobre um bombardeio israelense na Faixa de Gaza.A nota, em espanhol, é intitulada“Israel abre fogo na Faixa de Gaza: deixa 42 feridos, incluindo um menino palestino” e relata o ataque de Israel a Gaza em 21 de agosto, após confrontos entre suas tropas e manifestantes palestinos na fronteira.Ao realizar diferentes buscas no Google pelas palavras-chave, foram encontradas diversas publicações em redes sociais e artigos com o vídeo publicado em 21 de agosto de 2021 por agências e sites de notícias, entre elas a Al Jazeera , a Gaza now e a Orient TV Ataques israelenses em Gaza, em resposta ao lançamento de balões incendiários do enclave palestino, também foram relatados pela AFP