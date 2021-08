Não há registro de que Lula tenha celebrado a vitória do Talibã no Afeganistão

Captura de tela feita em 27 de agosto de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )



É lamentável que o Brasil tenha se tornado pária internacional. Ninguém convida o Bolsonaro pra visitar nenhum país. E nenhum chefe de Estado quer visitar o Brasil. Ninguém quer aparecer do lado dele… Se bem que agora é capaz que o Talibã convide o Bolsonaro…

— Lula (@LulaOficial) É lamentável que o Brasil tenha se tornado pária internacional. Ninguém convida o Bolsonaro pra visitar nenhum país. E nenhum chefe de Estado quer visitar o Brasil. Ninguém quer aparecer do lado dele… Se bem que agora é capaz que o Talibã convide o Bolsonaro…— Lula (@LulaOficial) August 24, 2021

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde meados de agosto de 2021 asseguram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, no dia 17 do mesmo mês: “Lamento que as mulheres estejam sofrendo com o Talibã, mas eu tou feliz porque o Talibã representa uma derrota dos EUA”. Não há, contudo, registros de que Lula tenha dado essa declaração. No dia citado nas publicações, o ex-mandatário participou de dois eventos públicos nos quais não mencionou o Afeganistão. A alegação foi negada, além disso, por sua assessoria., diz a legenda de uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), Instagram Twitter , ao menos desde 19 de agosto de 2021.O conteúdo começou a circular alguns dias após combatentes talibãs voltarem ao poder no Afeganistão, em 15 de agosto, no contexto da retirada de tropas norte-americanas do país.Uma busca no Google pela frase atribuída ao ex-presidente não localiza, no entanto, nenhum registro de que Lula tenha comemorado a vitória do Talibã.Em 17 de agosto de 2021, dia citado nas publicações viralizadas, o ex-presidente participou de dois eventos públicos no Piauí: uma transmissão ao vivo com militantes do partido e um ato O AFP Checamos assistiu à íntegra de seus discursos. Em nenhum momento, o ex-mandatário mencionou o Afeganistão ou o Talibã. As falas se centraram na importância da educação e na história da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).Uma busca em suas contas oficiais no Twitter Facebook tampouco localizou a declaração viralizada.O AFP Checamos também consultou todas as publicações de Lula arquivadas nos sites Wayback Machine ( 1 2 ) e Archive desde 15 de agosto, quando os talibãs chegaram a Cabul. Nenhuma das postagens continha essa frase.A única publicação em que Lula menciona o Talibã foi feita no último dia 24 de agosto, mas com uma mensagem muito distinta da compartilhada nas redes:, escreveu no Twitter.Uma consulta ao site do PT também não leva a nenhum registro da suposta fala do ex-presidente.Os textos sobre o tema disponíveis na página do partido são um artigo de opinião de um professor de Relações Internacionais, que classifica como umaa situação do Afeganistão, e uma reportagem replicada do site de notícias CNN, intitulada: “Ascensão do Talibã ameaça direitos conquistados por mulheres afegãs em 20 anos”.Procurada pelo AFP Checamos em 26 de agosto, a assessoria de Lula negou que ele tenha dito a frase viralizada.Entre 1996 e 2001, o Talibã governou o Afeganistão com um regime caracterizado pela imposição estrita da sharia - a lei islâmica-, impedindo que as mulheres estudassem, trabalhassem e saíssem de casa sem um acompanhante homem de sua família. Com o retorno do grupo, muitas afegãs temem o retorno a essa realidade.