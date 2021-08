É uma montagem o vídeo em que menino exalta Bolsonaro na frente de Lula

Captura de tela feita em 30 de agosto de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Um vídeo em que uma criança sobe ao palco de um evento com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em frente ao político, diz que o Brasil estaria quebrado “se não fosse Bolsonaro” foi visualizado mais de 1,5 milhão de vezes desde o último dia 27 de agosto. O áudio da gravação foi, no entanto, manipulado. Na transmissão ao vivo da cerimônia, é possível ver que o menino disse, na verdade: “Se não fosse o Bolsonaro estar no lugar de Lula, nosso país iria estar salvo, porque Lula é o melhor de todos”.No vídeo compartilhado no Facebook YouTube , um menino usando máscara de proteção contra a covid-19 parece dizer, ao lado do ex-presidente Lula (2003-2010):, diz a legenda de uma das publicações., escreveu outro usuário.O conteúdo foi amplamente compartilhado por aliados do presidente Jair Bolsonaro, como os deputados federais General Girão (PSL - RN) e Bia Kicis (PSL - DF), assim como pelo deputado estadual Bruno Engler (PRTB).O áudio do vídeo compartilhado nas redes foi, no entanto, manipulado para alterar o sentido da fala do menino.Ao fundo da gravação viralizada é possível ver o nome do evento onde as imagens foram gravadas:. Uma busca no Google por essas palavras-chave levou à transmissão ao vivo da cerimônia, disponibilizada nos perfis de Lula no Facebook e no YouTube em 26 de agosto de 2021.O AFP Checamos assistiu à íntegra da fala da criança. O sentido de sua declaração é exatamente o contrário do alegado nas redes.A partir de 1 hora e 23 minutos da transmissão ao vivo, é possível ouvi-lo dizendo:Ele continua:Em seguida, a criança entrega um presente a Lula e abraça o ex-presidente.Também participaram do evento a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o senador Jaques Wagner (PT). Ambos também transmitiram a cerimônia ao vivo em suas contas no Facebook ( 1 2 ). Nos dois registros, a fala do menino é a mesma que pode ser ouvida na transmissão de Lula.No último dia 27 de agosto, o ex-presidente publicou fotos do evento, incluindo uma em que posa com o menino dos vídeos viralizados.O evento faz parte de uma viagem de Lula pelo Nordeste, iniciada no último dia 15 de agosto.