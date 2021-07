A foto de suposto carro batido de Joice Hasselmann em Brasília é de um acidente em Criciúma

Captura de tela feita em 27 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

Váriascom a foto de um carro branco batido foram compartilhadas cerca de 400 vezes no Facebook desde o último 25 de julho como se este pertencesse à deputada federal Joice Hasselmann. No entanto, uma busca reversa da imagem mostra que o veículo foi fotografado após um acidente em Criciúma, no estado de Santa Catarina, em junho de 2021., diz uma das postagens compartilhadas no 3 ).O conteúdo começou a circular após Hasselmann relatar que acordou ensanguentada em seu apartamento funcional em Brasília, no último dia 18 de julho. Adisse ter sofrido um lapso de memória e que, quando retomou a consciência, estava com cinco fraturas no rosto e uma na costela.Em diversas entrevistas , Hasselmann afirmou desconfiar que pode ter sofrido um atentado por motivações políticas . O caso foi investigado pela Polícia Legislativa da Câmara dos enviado para o Ministério Público Federal.Entretanto, uma busca reversa nopela imagem do carro branco batido levou a notícias ( 1 2 ), de 21 de junho passado, sobre um acidente envolvendo um empresário em Criciúma, Santa Catarina.Segundo essas reportagens, o empresário foi preso após colidir seu Porsche em outro automóvel estacionado, fugir e desacatar policiais militares, na madrugada de 20 junho.Um conteúdo semelhante foi apurado pelo Aos Fatos O AFP Checamos já verificou outra alegação sobre as lesões de Joice Hasselmann.Ex-líder do governo no Congresso, a deputada federal foi forte aliada de Jair Bolsonaro até romper com o presidente após uma disputa interna do PSL. No último mês de junho, a parlamentar assinou o “ superpedido de impeachment ” do mandatário.