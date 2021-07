Joice sobre agressões: 'Tenho muitos inimigos políticos'

Deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) (foto: Marcelo Ferreira/Reprodução) Joice Hasselmann (PSL-SP) destacou em entrevista nesta quarta-feira (28/7) ao programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — que não descarta a possibilidade de ter sofrido um atentado 10 dias atrás, motivado por questões políticas, visto ser pouco provável, segundo ela, que os machucados tenham ocorridos em razão de queda ou desmaio. A deputada federal(PSL-SP) destacou em entrevista nesta quarta-feira (28/7) ao programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — que não descarta a possibilidade de ter sofrido um atentado 10 dias atrás, motivado por questões políticas, visto ser pouco provável, segundo ela, que os machucados tenham ocorridos em razão de queda ou desmaio.





Galo na cabeça e Depol

Joice Hasselmann conta que estranhou o fato de, ao acordar, estar de bruços e com um galo atrás da cabeça. Após laudo médico, em que foram constatadas cinco fraturas no rosto e uma na coluna, a deputada passou a suspeitar de um atentado, mas não descarta a possibilidade de queda. A deputada ainda afirma que não tem nenhum histórico de convulsão nem de sonambulismo.





“Começamos a levar em consideração que pudesse ter acontecido alguma coisa, que eu pudesse ter caído várias vezes, mas aí a questão é porque eu não lembro, porque se eu tivesse caída de costas, com a cabeça batida onde eu tenho o galo, tem uma justificativa, mas eu estava de frente. Então, nós informamos para a Depol (Polícia Legislativa da Câmara), porque a Depol já estava informada de que eu tinha sofrido um acidente doméstico. Eu tinha até uma agenda naquele domingo (18) e cancelei. Como a Depol me escolta pelas ameaças de morte há bastante tempo, então, quando veio esse laudo nós comunicamos a Depol”, disse.





Suspeitas

Hasselmann não descarta a possibilidade de as agressões serem motivadas por razões políticas. “Eu tenho muitos inimigos políticos, isso não é novidade para ninguém. Mas não vou ser leviana de dar nomes de alguém porque a polícia está investigando. O fato é que estamos em apartamento funcional, e constatamos, depois, a suspeita do caso não ter sido provocado por uma queda ou pancada na cabeça”, disse.





Após perícia no imóvel em Brasília, o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados não identificou a entrada de pessoa estranha no local onde a parlamentar diz ter acordado machucada. “Ainda não encontraram [evidência de impressão digital]. A esse respeito, questionei o delegado sobre um objeto encontrado no apartamento, e ele disse ser possível ”, contou. Segundo Joice, o item em questão foi encontrado “pouco antes de coletiva de imprensa” e posteriormente entregue à polícia.





“Uma coisa fica muito clara: a vulnerabilidade dos imóveis funcionais em relação às câmeras de segurança. Nós não temos câmeras de segurança nas escadas e nem na frente dos apartamentos. Isso poderia ser resolvido imediatamente, ou descartada qualquer hipótese, ou comprovada a invasão no meu apartamento. Então, o fato de ter vários pontos cegos — do qual também pedi análise da Polícia Civil — deixa especialmente as mulheres bastante apavoradas”, completou.





IML

“Claro que eu fiz, gente”, respondeu Hasselmann acerca de versões de que teria se recusado a fazer exames no Instituto Médico Legal (IML). Ela também rebateu notícias falsas de que bateu o carro por estar “drogada”.





Marido

“Eu só lembro de quando estava desacordada no chão. Se alguém entrou no apartamento e me agrediu na cabeça, como é que o meu marido ouviria a três cômodos de distância, e com a porta fechada, assim como eu? Tenho o hábito de dormir com a porta fechada por conta dos meus gatos”, argumentou.





Joice também afirma que o marido, o médico Daniel França — que nega agredir a esposa —, se colocou à disposição para fazer exames a fim de contribuir com as investigações. “Ele fez os exames de corpo delito e toxicológico e está bastante empenhado. Até porque, obviamente junto comigo, ele é a pessoa mais interessada em saber o que realmente aconteceu”, disse.





*Estagiários sob a supervisão de Andreia Castro