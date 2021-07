Após falas de Bolsonaro, STF nega que impediu governo de agir na pandemia

AM

Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: STF/Reprodução) Bolsonaro (sem partido), o Supremo Tribunal Federal (STF), negou, nesta quarta-feira (28/7), que impediu o governo federal de agir durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. Após inúmeras acusações do presidente Jair(sem partido), o), negou, nesta quarta-feira (28/7), que impediu o governo federal de agir durante a pandemia de





“O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! Uma mentira contada mil vezes não vira verdade!”, escreveu o Tribunal nas redes sociais.

Nos últimos meses, Bolsonaro vem dizendo que foi impedido pelo STF de realizar ações contra a pandemia. Ele inclusive, culpa governadores e prefeitos pelas mortes de COVID.





O presidente é defensor da “retomada da economia” e aponta que os chefes estaduais e municipais que adotaram medidas de restrição, na verdade, acabaram matando pessoas de fome.





Quando questionado sobre as ações da pandemia, o chefe do Executivo Federal normalmente muda de assunto e culpa a Corte.



Em abril de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.